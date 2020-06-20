Activision и Infinity Ward выпустили крупный патч для четвертого сезона Call of Duty

Компании Activision и Infinity Ward выпустили крупный патч для четвертого сезона Call of Duty Modern Warfare и Warzone. Обновление приносит новый Боевой пропуск и персонажа "Капитана Прайса". Его можно будет получить в игре с классической шляпой из оригинальной COD.

Обновление для PC версии будет весить 49,7 Гб, для PS4 34,7 Гб, а для Xbox One патч будет весить 48,9 Гб. За счет оптимизации файлов, общий размер клиента теперь вырос на 4 Гб. Патч содержит множество исправлений ошибок игры. Добавлены новые виды оружия, задания. Появился новый режим в Warzone - Warzone Rumble.

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