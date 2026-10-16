Демоверсия Midnight Souls стала доступна на Steam Next Fest

Издатель Spaghetti Cat вместе с инди-разработчиком Сергеем Большаковым сообщают, что демоверсия Midnight Souls — двухмерного приключения с хоррор- и RPG-элементами — стала доступна в рамках Steam Next Fest. Впрочем, дожидаться фестиваля вовсе не требуется: отправиться в Ромашковые Холмы можно прямо сейчас. Поздравляем, вы получили приглашение в спокойный провинциальный городок, где встреча с девушкой вашей мечты должна стать по-настоящему незабываемой. Просим вас внимательно ознакомиться с информацией для гостей.

Знакомство с городом: новые персонажи, предметы, локация и события

Навигатор для гостей: в новом меню собраны инвентарь, карта, характеристики и журнал заданий. На карте отмечены некоторые жители и их поручения, а о новых заданиях игра сообщит сама

Четвероногий попутчик: найдите в городе кость, и тогда перед одной из драк у вас появится неожиданный союзник

Переработанный поиск бутылок: теперь они прячутся не только в мусорках, но и в историях жителей, так что придется со всеми подружиться

Подарок от Валеры: выполните все его поручения и получите синюю кассету. Что с ней делать и почему она даёт +10 к защите, узнаете на месте

Благоустройство: к вашему приезду в Ромашковых Холмах успели сделать капремонт подъезда и переложить бордюр. До зимы успели!

Играйте как удобно: клавиатура или геймпад Xbox и PlayStation

Говорим на вашем языке: теперь в Ромашковых Холмах понимают 10 языков

ЧТО ВАС ЖДЕТ В ДЕМО: