Релиз God of War: Laufey перенесли на три месяца

Релиз игры God of War: Laufey перенесли на 20 мая 2027 года — об этом сегодня объявила студия Santa Monica Studio. Изначально выход проекта на PlayStation 5 был запланирован на 16 февраля 2027 года, так что студия перенесла релиз более чем на три месяца вперёд. Разработчики опубликовали заявление, в котором поблагодарили поклонников за проявленный интерес к истории Фэй, впервые представленной в июне. В студии отметили, что не воспринимают доверие аудитории как должное и хотят создать игру, которая оправдает ожидания фанатов. Дополнительное время планируют использовать для завершения разработки, финальной полировки и раскрытия полного потенциала проекта. Разработчики также поблагодарили игроков за терпение и пообещали поделиться новыми подробностями позднее.

Главной героиней God of War: Laufey станет Фэй — супруга Кратоса, главного персонажа основной серии God of War. Её вновь сыграет Дебора Энн Уолл и, судя по 23-минутной демонстрации игрового процесса, который опубликовали ранее в этом году, новинка будет заметно отличаться от последних частей серии. Особый акцент сделают на акробатических сражениях и динамичном экшене — этот момент понравился далеко не всем фанатам франшизы, как и тот факт, что в игре про Кратоса сам Кратос больше не главный герой. На момент анонса проекта это вызвало волну критики, так как геймеры явно недовольны происходящим, но представители студии уверены, что в конечном итоге тайтл будет удачным и продастся хорошо.
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