Activision напугала читеров на примере одного тиктокера

На прошлой неделе пользователь TikTok с ником rushman360 объявил миру, что ему было запрещено играть в Call of Duty: Warzone. Это значит, что он не может просто создать еще одну учетную запись и вернуться в игру, потому что вся его система (имеется ввиду компьютер) была заблокирована. Сначала пользователь заявил, что он не совсем понимает, за что именно его заблокировали, но потом оказалось, что он просто использовал читы, за что его и заблокировали. И теперь Activision использует рассказ о блокировке пользователя rushman360 в качестве предупреждения для других читеров, готовясь к запуску этой осенью нового античитерского инструмента.

Впрочем, это достаточно смешная ситуация, так как самые популярные чит-программы поставляются с инструментами подмены аппаратного идентификатора, которые могут защитить от аппаратных блокировок, но реальный аппаратный идентификатор rushman360 каким-то образом был раскрыт. Соответственно, либо читер решил не использовать подмену HWID, либо система против читов научилась обходить софт и узнавать реальный ID железа компьютера. Впрочем, геймер не очень уж долго жаловался на ситуацию — на прошлой неделе он разместил в своем TikTok несколько роликов с геймплеем, который явно намекает на то, что это читы. При этом он играл в ту же игру, так что, вероятно, геймер либо заменил свою материнскую плату, либо всё же нашел способ обойти блокировку. В любом случае, это очень странная ситуация, которая должна напугать читеров.