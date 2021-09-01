Activision напугала читеров на примере одного тиктокера

Впрочем, это достаточно смешная ситуация, так как самые популярные чит-программы поставляются с инструментами подмены аппаратного идентификатора, которые могут защитить от аппаратных блокировок, но реальный аппаратный идентификатор rushman360 каким-то образом был раскрыт. Соответственно, либо читер решил не использовать подмену HWID, либо система против читов научилась обходить софт и узнавать реальный ID железа компьютера. Впрочем, геймер не очень уж долго жаловался на ситуацию — на прошлой неделе он разместил в своем TikTok несколько роликов с геймплеем, который явно намекает на то, что это читы. При этом он играл в ту же игру, так что, вероятно, геймер либо заменил свою материнскую плату, либо всё же нашел способ обойти блокировку. В любом случае, это очень странная ситуация, которая должна напугать читеров.