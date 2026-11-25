Издатель мешает запуску Grand Theft Auto VI на ПК

Сообщества моддеров активно пытаются запустить Grand Theft Auto VI на ПК, однако одна из наиболее масштабных инициатив сегодня столкнулась с противодействием издателя игры. Проект Leonida, созданный 15-летним энтузиастом под псевдонимом NotRexed, исчез после получения DMCA-жалобы от Take-Two, издателя GTA VI. Leonida представлял собой проект по переносу слитой сборки GTA VI для Xbox на Windows с возможностью нативного запуска. На этой неделе пользователь Cyberleek, который ещё летом публиковал несколько видеороликов с игровым процессом GTA VI, выложил полную сборку игры для Xbox. Эта утечка заметно ускорила работу моддеров, которые теперь пытаются изучить программный код игры и пересобрать его для полноценной работы на ПК.

Некоторым энтузиастам уже удалось добиться запуска игры на компьютерах, однако полноценная пересборка GTA VI остаётся крайне сложной задачей даже с использованием инструментов искусственного интеллекта. Кроме того, Take-Two пытается замедлить этот процесс. Специалисты компании по защите интеллектуальной собственности направили жалобы на основной репозиторий Leonida на GitHub и более 2900 его форков. Издатель утверждает, что проект нарушает авторские права Take-Two и способствует незаконному распространению материалов Rockstar Games, связанных с Grand Theft Auto VI. Но, похоже, Take-Two будет непросто полностью остановить подобные попытки, так как желающих запустить игру на компьютере слишком уж много.