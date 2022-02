Activision создаёт Warzone на новом движке

Ожидайте большую встряску в Warzone в тандеме со следующей игрой Call of Duty. Activision поделилась ранней информацией о своих релизах во франшизе Call of Duty на 2022 год и обещает «массовую эволюцию» Warzone, разработанную синхронно с основным шутером. Они оба будут иметь новый игровой движок, а Warzone будет включать как «совершенно новое игровое пространство», так и знакомый режим песочницы. Между тем, основная игра является продолжением перезагрузки Modern Warfare 2019 года. Infinity Ward возглавляет разработку как новой Call of Duty, так и Warzone. Это неудивительно, ведь студия занималась как возрождением Modern Warfare, так и текущей Warzone. Неясно, в какой степени будут задействованы ветераны серии Raven, Sledgehammer или Treyarch, но они точно не возьмут на себя ведущую роль.

Sledgehammer отвечал за Call of Duty: Vanguard 2021 года, а Raven и Treyarch работали над Black Ops Cold War 2020 года. Тизер может быть полезен, если вы хотите увидеть обновление франшизы. Тем не менее, для Activision это происходит не в самый подходящий момент. Сотрудники Raven настаивают на объединении в профсоюзы, а покупка Microsoft Activision ненадолго подняла вопросы о будущем Call of Duty на PlayStation. Это не считая последствий продолжающегося скандала с неправомерным поведением в издательстве. Нравится вам это или нет, корпоративные беспорядки могут затмить усилия команды Call of Duty в такие моменты, как этот, и на деле игра получится не такой хорошей, как хотелось бы аудитории.