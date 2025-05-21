Представлен тактический триллер Critical Shift

Rhinotales Studio представила Critical Shift, пошаговую тактическую игру с элементами триллера и выживания. Игрокам будет необходимо изучить секретный научный комплекс, погребенный под ледяной коркой, и разгадать смертельные загадки, таящиеся в его недрах. Разработчики также опубликовали впечатляющий трейлер, демонстрирующий захватывающий игровой процесс проекта. Выход Critical Shift запланирован на этот год на PC (Steam), Xbox и PlayStation.

В Critical Shift игроки становятся командирами элитного подразделения, подготавливая оперативников к заданиям и используя сочетание их особых умений для борьбы с непредсказуемыми опасностями. Сражения опираются на продуманное расположение, дистанцию оружия и гибкие тактические приемы; для успеха необходимо маневрировать, менять снаряжение и корректировать методы нападения. История игры, написанная Guilty Three – создателем популярного веб-романа Shadow Slave – увлечет мрачным и захватывающим повествованием, полным загадок, опасных противников и внезапных сюжетных коллизий.

  • Оружие и позиционирование решают всё: каждый бой требует продуманного подхода.
  • Перехитрите врагов с помощью планирования, переключения агентов и импровизацию в реальном времени
  • Каждая операция раскрывает новую главу опасного заговора.
  • Более 30 в ручную созданных уровней в различных биомах, полных секретов и смертельных угроз.
  • Стравливайте враждебные группировки или заманивайте их в ловушки.
Microsoft всё ещё судят за покупку Activision Blizzard…
Федеральная торговая комиссия США проиграла апелляцию по делу против покупки Activision Blizzard компание…
Epic Games победила Apple в суде…
После сегодняшнего решения суда, которое нанесло серьёзный удар по позициям Apple, генеральный директор E…
Скачать Фап Крафт Мод на Minecraft 1.22 и 1.23 на телефон бе…
Скачайте Фап Крафт Мод на Майнкрафт 1.22 и 1.23 и проведите как можно больше времени …
Valve запретила релиз мода для CS: GO, который сама же и одо…
Valve направила команде разработчиков мода Classic Offensive для Counter-Strike: Global Offensive официал…
Xbox получил важнейшую функцию для игры с друзьями…
В рамках февральского обновления для Xbox компания Microsoft добавила возможность легко приглашать друзей…
Electronic Arts не будет повышать цены на игры…
Пока большинство крупных издателей видеоигр поднимают цены на свои проекты, Electronic Arts заявила, что …
Самая новая версия Майнкрафта 1.22: дата выхода, обновления,…
Новая версия Minecraft PE 1.22 анонсирована на мероприятии Minecraft Live 2024. Разработчики заявили, …
Grand Theft Auto V всё ещё лидер по стримингу…
Спустя 11 лет после выхода Grand Theft Auto V остаётся феноменально популярной — в прошлом году она стала…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor