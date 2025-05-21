Представлен тактический триллер Critical Shift

Rhinotales Studio представила Critical Shift, пошаговую тактическую игру с элементами триллера и выживания. Игрокам будет необходимо изучить секретный научный комплекс, погребенный под ледяной коркой, и разгадать смертельные загадки, таящиеся в его недрах. Разработчики также опубликовали впечатляющий трейлер, демонстрирующий захватывающий игровой процесс проекта. Выход Critical Shift запланирован на этот год на PC (Steam), Xbox и PlayStation.

В Critical Shift игроки становятся командирами элитного подразделения, подготавливая оперативников к заданиям и используя сочетание их особых умений для борьбы с непредсказуемыми опасностями. Сражения опираются на продуманное расположение, дистанцию оружия и гибкие тактические приемы; для успеха необходимо маневрировать, менять снаряжение и корректировать методы нападения. История игры, написанная Guilty Three – создателем популярного веб-романа Shadow Slave – увлечет мрачным и захватывающим повествованием, полным загадок, опасных противников и внезапных сюжетных коллизий.