Создатель XDefiant ушёл из индустрии после закрытия игры

Шутер XDefiant официально закрыт — его серверы были отключены в начале этой недели. Почти сразу после этого исполнительный продюсер проекта, Марк Рубин, объявил о своём уходе не только из Ubisoft, но и из игровой индустрии в целом. Рубин, ранее работавший над оригинальной серией Call of Duty: Modern Warfare и её ремастерами в студии Infinity Ward, позже присоединился к Ubisoft, чтобы возглавить разработку XDefiant. В своём прощальном сообщении в социальных сетях он поблагодарил игроков, а также команду Ubisoft San Francisco, которая трудилась над проектом, несмотря на его закрытие. «Это печальный день для всех фанатов XDefiant и для тех, кто с невероятной самоотдачей работал над этой игрой. Спасибо каждому, кто играл, поддерживал, делился и верил. Неважно, были вы крупным блогером или просто фанатом — каждый голос был важен», — написал Рубин.

По мнению Рубина, одной из ключевых причин провала стал почти полный провал в маркетинге — игра не получила нужной огласки после релиза и не смогла нарастить аудиторию. Однако, конечно, дело было не только в этом. Он признаёт, что команда работала с технически устаревшим движком, который не был рассчитан на такие задачи, а ресурсов, чтобы адаптировать его под нужды XDefiant, попросту не было. Рубин также подверг сомнению актуальность использования собственных игровых движков, утверждая, что такие решения давно уступают универсальным платформам вроде Unreal Engine. Всё это, по его словам, создало ощущение, будто проект изначально был обречён.