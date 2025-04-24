Grand Theft Auto V всё ещё лидер по стримингу

Правда, стоит отметить, что GTA V — не единственный гигант в прошлом году. League of Legends также преодолела отметку в миллиард часов. В жанре соревновательных шутеров лидируют Valorant с 804 миллионами часов, Fortnite с более чем 500 миллионами и Call of Duty — 451 миллион часов. Однако все эти игры уступают GTA V, что подчеркивает её статус культурного феномена. С такими результатами ожидания вокруг выхода GTA VI, который намечен на конец этого года, становятся ещё более напряжёнными. Можно не сомневаться, что геймером ждёт колоссальное событие в мире игр и стриминга. Да и для издателя это огромная бесплатная реклама — если все до сих пор смотрят стримы по GTA 5, то и GTA 6 будут смотреть с ещё большим интересом, а это так или иначе приведёт к росту продаж нового тайтла.