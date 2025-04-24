Grand Theft Auto V всё ещё лидер по стримингу

Спустя 11 лет после выхода Grand Theft Auto V остаётся феноменально популярной — в прошлом году она стала самой просматриваемой игрой на Twitch, набрав более 1,4 миллиарда часов просмотров. Платформа поделилась статистикой за 2024 год, и цифры говорят сами за себя — интерес к легендарному экшену от Rockstar не утихает. Кроме самой игры, Twitch также раскрыл предпочтения зрителей по части стримеров. В списке самых популярных можно встретить привычные имена вроде xQc, Kai Cenat, Pokimane и HasanAbi. При этом особый рост показали V-Tubers — стримеры, использующие анимированные аватары вместо реальных лиц. Их контент собрал более миллиарда часов просмотров, что на 10% больше, чем в 2023 году.

Правда, стоит отметить, что GTA V — не единственный гигант в прошлом году. League of Legends также преодолела отметку в миллиард часов. В жанре соревновательных шутеров лидируют Valorant с 804 миллионами часов, Fortnite с более чем 500 миллионами и Call of Duty — 451 миллион часов. Однако все эти игры уступают GTA V, что подчеркивает её статус культурного феномена. С такими результатами ожидания вокруг выхода GTA VI, который намечен на конец этого года, становятся ещё более напряжёнными. Можно не сомневаться, что геймером ждёт колоссальное событие в мире игр и стриминга. Да и для издателя это огромная бесплатная реклама — если все до сих пор смотрят стримы по GTA 5, то и GTA 6 будут смотреть с ещё большим интересом, а это так или иначе приведёт к росту продаж нового тайтла.