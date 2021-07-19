Activision забанила море читеров в Call of Duty: Warzone

На прошлой неделе разработчик Raven объявил, что более 50 000 читеров были забанены в Call of Duty: Warzone. Разместив краткое сообщение об античите в Твиттере, Raven сообщили, что последняя партия читеров была заблокирована в течение двух отдельных волн. Эти волны были нацелены в основном на рецидивистов, аккаунты которых Raven уже поймала на мошенничестве. Warzone давно борется с читерами, и этот массовый запрет - лишь ещё одна попытка борьбы с ними. Еще в мае Raven заблокировал более 30 000 аккаунтов за один день, в результате чего общее количество банов превысило полмиллиона. Не то чтобы это помешало читерам еще больше ломиться в игру, пытаясь сломать её при помощи дополнительного софта. Тем более, как показала практика, античит-система у разработчика достаточно плохая, она не может справиться даже с обычным софтом, что уж говорить о более сложных системах.

Например, на прошлой неделе Activision вмешалась, чтобы уничтожить «необнаруживаемый» чит для помощи при прицеливании, который использовал машинное обучение и стороннее программное обеспечение, чтобы взять на себя управление всякий раз, когда вражеский игрок появлялся на экране. И хотя новое оборудование было заблокировано, никто не знает, когда появится новое решение. С другой стороны, еще одна волна запретов может дать короткую отсрочку от читеров, которых в последнее время стало очень много. Но, честно говоря, хотелось бы получить возможность играть вообще без читеров.
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