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Адаптер Thermal Grizzly WireView Pro II Noctua Edition снижает риск повреждения 12V-2x6

Сегодня немецкая компания Thermal Grizzly, известная своими разработками в области термоинтерфейсов, систем жидкостного охлаждения и аксессуаров для ПК-энтузиастов, совместно с австрийским производителем Noctua, признанным лидером в создании качественных и малошумных кулеров, анонсировала выпуск модели Thermal Grizzly WireView Pro II Noctua Edition. Данное устройство представляет собой комбинацию оригинальной платформы WireView Pro II от Thermal Grizzly и специального охлаждающего решения, разработанного инженерами Noctua. Главная задача новинки — минимизировать риск повреждения разъема 12V-2x6 на мощных видеокартах, при этом уровень шума при работе остается заметно ниже по сравнению с базовой версией.

Устройство ориентировано на использование с современными высокопроизводительными графическими адаптерами, оснащенными 12-вольтовыми разъемами питания типа 12V-2x6. Особенность работы WireView Pro II заключается в том, что он контролирует силу тока не как общий показатель, а отдельно для каждого из 12-вольтовых проводников. Такой подход дает возможность своевременно заметить неравномерное распределение электрической нагрузки, а также выявить потенциальные дефекты контактов еще до того, как они приведут к серьезным последствиям. В итоге пользователь может заранее определить условия эксплуатации, которые в противном случае могли бы спровоцировать перегрев отдельных участков и выход разъема из строя.

Что касается версии Noctua Edition, то здесь система охлаждения была существенно переработана. Вместо стандартного решения применяется алюминиевый радиатор, изготовленный методом фрезеровки на станке с ЧПУ, встроенный вентилятор NF-A4x10n без рамки, а также характерная решетка, узнаваемая по продукции Noctua. В ходе тестирования в самых неблагоприятных условиях, когда все корпусные вентиляторы были отключены, а температура внутри корпуса превышала 40 градусов Цельсия, Noctua Edition демонстрировала полное отключение вентилятора при нагрузке на видеокарту до 300 Вт. Для сравнения, стандартная версия активировала вентилятор уже через 5 минут 40 секунд при 200 Вт, а при 300 Вт — через 2 минуты 15 секунд. При повышении нагрузки до 400 и 480 Вт время до включения вентилятора возрастало более чем в два раза, при этом температура разъема графического процессора оставалась примерно на 3 градуса ниже, чем у обычной модели.
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