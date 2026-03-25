Обзор UGREEN PB727. Компактный внешний аккумулятор GaN 55 Вт

Сегодня рассмотрим карманный вариант внешней батарейки с емкостью 10 000 мАч, поддерживающей технологии быстрой зарядки до 55 Вт. Из особенностей UGREEN PB727 также отмечаются цифровой дисплей с индикацией, встроенный плетенный кабель. Можно перевозить в самолете в ручной клади, удовлетворяет обновленным требованиям безопасности.

Комплектация

Упаковка с изображением внешней батарейки и данными по ее спецификациям. Комплект включает кабель, ремешок, инструкцию пользователя, гарантийный талон.

Внешний вид

Карманный вариант исполнения в корпусе серого цвета с закругленными боковыми гранями. Качество сборки высокое.

На верхней грани полноразмерный USB, USB-C и дополнительно к ним есть третий разъем USB-C на встроенном кабеле.

Здесь он на боковой грани с плетенной оплеткой. В собранном состоянии он используется как карабин для возможности удобно перехватить в руке или зафиксировать на ремне.

На боковой стороне механическая кнопка для принудительного включения или выключения. Она немного притоплена, исключая риск случайного нажатия при ношении в сумке или кармане.

На лицевой стороне зона из глянцевого пластика черного цвета. В этой части у UGREEN PB727 символьно-цифровой дисплей. На нем отображаются данные по оставшейся емкости аккумулятора, активная быстрая зарядка по разъемам в отдельности.

Тесты

Внешний аккумулятор с емкостью 10 000 мАч с ячейками типа 21700. Поддерживаются технологии быстрой зарядки PowerDelivery 3.0 45 Вт, UFCS, QuickCharge 3.0, AFC, FCP, DCP, быстрые технологии Xiaomi и POCO с мощностью 55 Вт.

Все типы зарядок поддерживаются на встроенном кабеле и разъеме USB-C. На разъеме USB-A максимальная мощность зарядки до 22.5 Вт. При этом входной разъем для зарядки самого аккумулятора идет с мощностью 35 Вт (5В 3А, 9В 3А, 12В 3А, 15В 2.33А). При задействовании нескольких разъемов одновременно мощность будет разделяться между разъемами, но заряжать максимально можно до трех устройств.

Есть многоступенчатая система защиты. Зарядка безопасная. При эксплуатации корпус внешнего аккумулятора заметно не нагревался. Помимо носимых устройств, можно заряжать ноутбуки Apple и Windows.

Итоги

UGREEN PB727 – карманный внешний аккумулятор на все случаи жизни, сочетающий компактные габариты, технологии быстрой зарядки, встроенный плетенный кабель, возможность брать в самолет.
