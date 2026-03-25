Обзор UGREEN PB727. Компактный внешний аккумулятор GaN 55 Вт

Упаковка с изображением внешней батарейки и данными по ее спецификациям. Комплект включает кабель, ремешок, инструкцию пользователя, гарантийный талон.
На верхней грани полноразмерный USB, USB-C и дополнительно к ним есть третий разъем USB-C на встроенном кабеле.
Здесь он на боковой грани с плетенной оплеткой. В собранном состоянии он используется как карабин для возможности удобно перехватить в руке или зафиксировать на ремне.
На боковой стороне механическая кнопка для принудительного включения или выключения. Она немного притоплена, исключая риск случайного нажатия при ношении в сумке или кармане.
На лицевой стороне зона из глянцевого пластика черного цвета. В этой части у UGREEN PB727 символьно-цифровой дисплей. На нем отображаются данные по оставшейся емкости аккумулятора, активная быстрая зарядка по разъемам в отдельности.
Все типы зарядок поддерживаются на встроенном кабеле и разъеме USB-C. На разъеме USB-A максимальная мощность зарядки до 22.5 Вт. При этом входной разъем для зарядки самого аккумулятора идет с мощностью 35 Вт (5В 3А, 9В 3А, 12В 3А, 15В 2.33А). При задействовании нескольких разъемов одновременно мощность будет разделяться между разъемами, но заряжать максимально можно до трех устройств.
Есть многоступенчатая система защиты. Зарядка безопасная. При эксплуатации корпус внешнего аккумулятора заметно не нагревался. Помимо носимых устройств, можно заряжать ноутбуки Apple и Windows.