Belkin представила батарею на полутвердотельных элементах

Компания Belkin представила свои первые портативные аккумуляторы с полутвердотельными элементами питания. По словам компании, благодаря новой технологии эти аксессуары способны работать до трёх раз дольше обычных повербанков. В конструкции используется специальный «гелеподобный слой», который дополняет жидкий электролит, применяемый в традиционных литий-ионных аккумуляторах. К другим преимуществам технологии BoostSolid Cell, как её называет Belkin, относится сниженный риск перегрева, который может привести к вздутию аккумулятора или возгоранию, а также более стабильная отдача энергии в широком диапазоне температур.

При этом новые повербанки стоят дороже моделей с сопоставимыми характеристиками, однако более продолжительный срок службы, по мнению компании, должен компенсировать разницу в цене. Также компания утверждает, что устройство на 40% тоньше других повербанков ёмкостью 5000 мАч. Благодаря магнитному креплению его можно зафиксировать на задней панели совместимого смартфона или другого мобильного устройства и передавать энергию по беспроводной сети с мощностью до 15 Вт. Для зарядки других устройств предусмотрен порт USB Type-C с максимальной мощностью до 22,5 Вт. При одновременной зарядке двух устройств показатели снижаются до 5 Вт при беспроводной передаче энергии и 12 Вт через USB Type-C. Интересно, что эту технологию начали применять в смартфонах несколько лет назад, но только сейчас она появилась в портативных батареях.
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