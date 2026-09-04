Belkin представила батарею на полутвердотельных элементах

При этом новые повербанки стоят дороже моделей с сопоставимыми характеристиками, однако более продолжительный срок службы, по мнению компании, должен компенсировать разницу в цене. Также компания утверждает, что устройство на 40% тоньше других повербанков ёмкостью 5000 мАч. Благодаря магнитному креплению его можно зафиксировать на задней панели совместимого смартфона или другого мобильного устройства и передавать энергию по беспроводной сети с мощностью до 15 Вт. Для зарядки других устройств предусмотрен порт USB Type-C с максимальной мощностью до 22,5 Вт. При одновременной зарядке двух устройств показатели снижаются до 5 Вт при беспроводной передаче энергии и 12 Вт через USB Type-C. Интересно, что эту технологию начали применять в смартфонах несколько лет назад, но только сейчас она появилась в портативных батареях.