Представлена беспроводная подушка-подголовник Razer Clio X

Razer представила новинку — Razer Clio X, многофункциональную беспроводную подушку-подголовник со встроенной системой объёмного звука. Это устройство подходит для большинства игровых кресел с высокой спинкой и позволяет получить эффект пространственного аудио практически в любом таком кресле. Модель Razer Clio X не ограничивается просто аксессуаром — она способна превратить обычное игровое сиденье в полноценную аудиосистему с улучшенным звуковым сопровождением. Ключевыми преимуществами являются объёмное звучание, отсутствие проводов и широкая совместимость с различными креслами. Задержка беспроводной передачи звука в Razer Clio X минимальна благодаря фирменной технологии Razer HyperSpeed на частоте 2,4 ГГц. Это избавляет пользователей от необходимости подключать кабели к консоли или ПК. Питание устройства осуществляется от любого внешнего аккумулятора с поддержкой USB-C PD 2.0 (он не входит в комплект поставки). При этом время автономной работы может достигать 40 часов в беспроводном режиме, но фактическая продолжительность зависит от ёмкости конкретного аккумулятора и интенсивности его использования. Встроенный кабель USB Type-C аккуратно спрятан в заднем кармане подушки, что позволяет сохранять порядок и избегать путаницы с проводами.

Razer Clio X может работать как самостоятельный основной динамик — его можно использовать для игр, просмотра фильмов или прослушивания музыки без гарнитуры. Кроме того, предусмотрен режим объёмного звука, в котором подушка сочетается с уже имеющейся звуковой панелью или акустической системой формата 2.0/2.1. Это создаёт полноценное пространственное звучание с поддержкой технологии THX Spatial Audio. Таким образом, Razer Clio X — это не просто дополнение к игровому креслу, а практичное решение для тех, кто хочет улучшить качество звука без лишних кабелей и сложных настроек. Устройство ориентировано на широкий круг пользователей, ценящих простоту и эффективность. Благодаря гибким режимам работы, оно подходит как для одиночных игровых сессий, так и для совместного просмотра контента, когда требуется чёткий и насыщенный звук вокруг. В итоге Razer Clio X сочетает в себе удобство, производительность и универсальность, что делает его полезным приобретением для владельцев игровых кресел.