Обзор ZONE 51 CROSS. Игровой XXL коврик

Коврик ZONE 51 CROSS, изучаемый сегодня, оптимизирован под мышки с разными типами сенсоров, а его универсальный XXL размер позволит разместить на нем клавиатуру. Качественная ткань, подложка из пенорезины и строгое внешнее исполнение в трех вариантах окраски сделает рабочее место не только удобным, но и радующим глаз.

Комплектация

комплектация ZONE 51 CROSS

Упаковка в форме тубуса с информацией по характеристикам и особенностям исполнения. Внутри игровой коврик скручен в рулон.

Внешний вид

Рабочие размеры покрытия составляют 900 на 400 мм. Толщина 4 мм. Такая площадь позволит разместить клавиатуру с цифровым блоком и останется достаточно свободного места для контролируемого движения мышкой в разных направлениях.

Поверхность выполнена из микротекстурированного нейлона, устойчивого к стиранию и обеспечивающее плавное скольжение, а также точную работу сенсора разного типа.

Нанесен рисунок в виде сетки с символом Х, придающим объем. В углу компактный логотип бренда, а периметр ZONE 51 CROSS прошит нитками, предотвращая расслаивание.

Основание из пенорезины, предотвращающей смещение при размещении на рабочем столе.

Движение мышкой на этом ковре стабильное и уверенное, трекинг курсора – идеален. Мелкие доводки, точное прицеливание в шутерах. Задуманное мышка на нем выполняет в точности. Из замеченных особенностей отмечу снижение уровня шума при эксплуатации на нем механической клавиатуры, покрытие смягчает щелчок при нажатии на клавиши. Само же покрытие приятно тактильно. Грязь и мыль нан ем не въедаются в волокна, протереть пыль можно будет влажной тряпкой.

Итоги

ZONE 51 CROSS – по всем параметрам станет оптимальным выбором при поиске коврика типоразмера XXL. Универсальность, практичность и возможность работы со всеми видами сенсоров. Данное решение подойдет для игр, а также работы в графических редакторах и других видах рабочих приложений.
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor