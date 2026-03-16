Обзор ZONE 51 CROSS. Игровой XXL коврик

Упаковка в форме тубуса с информацией по характеристикам и особенностям исполнения. Внутри игровой коврик скручен в рулон.
Поверхность выполнена из микротекстурированного нейлона, устойчивого к стиранию и обеспечивающее плавное скольжение, а также точную работу сенсора разного типа.
Нанесен рисунок в виде сетки с символом Х, придающим объем. В углу компактный логотип бренда, а периметр ZONE 51 CROSS прошит нитками, предотвращая расслаивание.
Основание из пенорезины, предотвращающей смещение при размещении на рабочем столе.
Движение мышкой на этом ковре стабильное и уверенное, трекинг курсора – идеален. Мелкие доводки, точное прицеливание в шутерах. Задуманное мышка на нем выполняет в точности. Из замеченных особенностей отмечу снижение уровня шума при эксплуатации на нем механической клавиатуры, покрытие смягчает щелчок при нажатии на клавиши. Само же покрытие приятно тактильно. Грязь и мыль нан ем не въедаются в волокна, протереть пыль можно будет влажной тряпкой.