Обзор UGREEN Х765. Зарядное GaN устройство с мощностью 100 Вт

На боковой грани четыре разъема USB-C, разделенных на две группы, а также два USB Type-A. Разъемы расположены общей группой, подключению всех одновременно не мешает.
На противоположной стороне разъем IEC C8 со съемным силовым кабелем. Комплектный с нейлоновой стяжкой для возможности свернуть лишнюю длину кабеля.
На основании две продольные прорезиненные ножки. Они предотвратят скольжение при размещении на ровной поверхности, а также обеспечат небольшой зазор для улучшения пассивного отвода тепла.
Разъемы у UGREEN Х765 идут с разной мощностью. Два USB-C промаркированные отдельной группой поддерживают мощность 65 Вт, два других USB-C по 35 Вт, и USB Type A с 22.5 Вт. Эти данные актуальны при задействовании одного разъема в группе.
При подключении двух мощность будет разделяться. При увеличении количества также мощность распределяется по группам. Задействование всех одновременно: 45 Вт, 20 Вт, 5 Вт, 10 Вт, 5 и 5 Вт. Суммарная мощность для зарядного устройства 100 Вт. Им можно заряжать ноутбуки, планшеты, смартфоны и другие носимые устройства. Поддерживается стандарт зарядки PowerDelivery 3.0. Нагрев при продолжительном сеансе зарядки умеренный. Применяется технология GaN. Имеется групповая система защиты, обеспечивающая безопасную эксплуатацию.