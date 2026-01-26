Обзор UGREEN Х765. Зарядное GaN устройство с мощностью 100 Вт

Заполненные зарядками удлинители часто становятся привычной картиной современных картин. Разные стандарты, разные типы устройств, да и все еще встречаются разные типы интерфейсов. Изучаемое сегодня зарядное устройство поддерживает мощность зарядки до 100 Вт и одновременное питание до шести устройств. Технологии быстрой зарядки включая PowerDelivery 3.0 65 Вт.

Комплектация

Коробка с информацией по характеристикам и особенностям исполнения. Комплект включает силовой кабель с нейлоновой стяжкой, руководство пользователя.

Внешний вид

Корпус выполнен из пластика темного цвета. Компактная форма с закругленными гранями. На крышке нанесен логотип бренда.

На боковой грани четыре разъема USB-C, разделенных на две группы, а также два USB Type-A. Разъемы расположены общей группой, подключению всех одновременно не мешает.

На противоположной стороне разъем IEC C8 со съемным силовым кабелем. Комплектный с нейлоновой стяжкой для возможности свернуть лишнюю длину кабеля.

На основании две продольные прорезиненные ножки. Они предотвратят скольжение при размещении на ровной поверхности, а также обеспечат небольшой зазор для улучшения пассивного отвода тепла.

Тесты

Разъемы у UGREEN Х765 идут с разной мощностью. Два USB-C промаркированные отдельной группой поддерживают мощность 65 Вт, два других USB-C по 35 Вт, и USB Type A с 22.5 Вт. Эти данные актуальны при задействовании одного разъема в группе.

При подключении двух мощность будет разделяться. При увеличении количества также мощность распределяется по группам. Задействование всех одновременно: 45 Вт, 20 Вт, 5 Вт, 10 Вт, 5 и 5 Вт. Суммарная мощность для зарядного устройства 100 Вт. Им можно заряжать ноутбуки, планшеты, смартфоны и другие носимые устройства. Поддерживается стандарт зарядки PowerDelivery 3.0. Нагрев при продолжительном сеансе зарядки умеренный. Применяется технология GaN. Имеется групповая система защиты, обеспечивающая безопасную эксплуатацию.

Итоги

UGREEN Х765 – универсальное зарядное устройство с высокой мощностью. Отличное решение для организации зарядки сразу всех типов носимых устройств дома, задействуя только одну розетку. Поддержка Samsung Adaptive Fast Charge, Huawei FCP, USB Power Delivery,Qualcomm Quick Charge, Huawei Quick Charge.