Гаджеты, на которые стоит обратить внимание перед «черной пятницей»

1. Беспроводные наушники HUAWEI FreeBuds 6i

«Черная пятница» — это время, когда можно обновить набор техники с выгодой или наконец купить то, что давно присматривали. Чтобы сориентироваться среди сотен предложений, подготовили подборку устройств для разных сценариев — от наушников для ежедневных поездок до смартфона с защитой уровня IP69. Каждое решение — с конкретными характеристиками, реальными плюсами и нюансами, на которые стоит обратить внимание перед покупкой.

Кому подойдет

Ключевые возможности

Звук и динамики. Частотный диапазон 14–40 000 Гц, 11-миллиметровый динамический излучатель с четырьмя магнитами. Звучание детализированное, с плавными переходами.

Шумоподавление. Интеллектуальная система ANC 3.0 подстраивается под окружающую обстановку в реальном времени. Четыре режима: динамический (по умолчанию), комфорт, обычный и ультра для мест с очень высоким шумом.

Автономность. До 8 часов без ANC или 5 часов с включенным шумоподавлением. С чехлом — 35 и 20 часов соответственно. Быстрая зарядка через USB-C: наушники заряжаются за 40 минут в чехле, сам чехол — около часа.

Управление. Сенсорное: двойное касание — пауза/воспроизведение, тройное — переключение треков, свайп вверх/вниз — регулировка громкости.

Связь. Одновременное Bluetooth-соединение с двумя устройствами. Можно быстро переключаться между смартфоном и ноутбуком без переподключения.

Защита. IP54 для наушников (чехол не защищен).

Что удобно

Долго держат заряд даже с ANC.

Комфортно сидят, не давят даже после нескольких часов.

Три цвета: черный, белый и фиолетовый.

Итого

2. Фотоаппарат Kodak Mini Shot Combo Retro 3 (C300R)

Кому подойдет

Ключевые возможности

Съемка и печать. 10-мегапиксельная матрица, LED-вспышка. Снимки получаются четкими и насыщенными. Размер печати — 76×76 мм.

Экран. 1,77 дюйма для предпросмотра кадров перед печатью.

Bluetooth. Можно печатать фото из галереи смартфона, не только то, что снято на камеру.

Автономность. Литий-ионный аккумулятор, в комплекте USB-кабель для зарядки.

Компактность. Легко помещается в сумку, есть наручный ремешок.

Что стоит учитывать

Расходники. Фотобумага — отдельная статья расходов, стоит заранее прикинуть бюджет на печать.

Качество зависит от света. В помещении или вечером важна вспышка, иначе детали теряются.

Что удобно

Моментальная печать без принтера.

Ретродизайн, компактный корпус.

Возможность печатать с телефона через Bluetooth.

Итого

3. Смарт-часы Samsung Galaxy Watch 8

Кому подойдет

Ключевые возможности

Дисплей. Super AMOLED, 1,47 дюйма (44 мм) или 1,34 дюйма (40 мм), разрешение до 480×480. Яркость до 3000 нит — экран читается даже на солнце. Версия Classic с физическим вращающимся безелем.

Производительность. Процессор Exynos W1000 (5 ядер, 3 нм), 2 ГБ ОЗУ, 32 ГБ встроенной памяти.

Автономность. 44 мм — 435 мА·ч, 40 мм — 325 мА·ч. В среднем 30–36 часов с включенным дисплеем и GPS. До двух суток, если отключить Always-On и LTE.

Здоровье и спорт. Пульс, уровень стресса, сатурация измеряются автоматически в фоне. Автоматическое распознавание активностей, подсчет повторений во время тренировок.

LTE и звонки. Встроенный модуль LTE позволяет принимать звонки и отвечать на сообщения без телефона.

Жесты. Управление без касаний: сжатие кулака, щипок пальцами для выполнения команд.

Защита. Режим «в воде» с блокировкой экрана, после выхода часы выталкивают воду звуковыми вибрациями.

Операционная система. Wear OS 6 с оболочкой One UI Watch 8.

Что стоит учитывать

Автономность. Быстро садятся при активном использовании GPS, Always-On и LTE. Двух суток хватает только в щадящем режиме.

Совместимость. Не подключаются к смартфонам с китайской прошивкой. Лучше всего работают в экосистеме Samsung.

Что удобно

Яркий дисплей, виден в любых условиях.

Стильный дизайн, несколько размеров и версий.

LTE позволяет оставить телефон дома.

Итого

4. Смартфон Realme C75

Кому подойдет

Ключевые возможности

Дисплей. 6,72 дюйма, IPS, разрешение 1080×2400, частота обновления 90 Гц. Типичная яркость — 580 нит, пиковая — 690 нит.

Производительность. MediaTek Helio G92 Max, 8 ядер, до 2 ГГц. 8 ГБ ОЗУ, 128 или 256 ГБ встроенной памяти с поддержкой карт памяти.

Камера. Основная 50 МП с PDAF и f/1.8, плюс 2 МП датчик глубины. Фронтальная 8 МП без автофокуса.

Аккумулятор. 6000 мА·ч с быстрой зарядкой 45 Вт. До 50% за 38 минут, до 100% за полтора часа.

Защита. IP69 (максимальная защита от воды и пыли), плюс сертификаты MIL-STD810-H и технология ArmorShell. Выдерживает погружение, струи воды под давлением, падения и температурные перепады.

Связь. Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, NFC, навигация по GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou.

Датчики. Боковой сканер отпечатка, акселерометр, датчики освещения, приближения, компас.

Что стоит учитывать

Дисплей IPS. Цветопередача и углы обзора чуть уступают AMOLED, но это компромисс ради защиты и цены.

Камера базовая. 50 МП основного модуля хватает для дневных кадров, но в сумерках и ночью деталей меньше.

Что удобно

Огромный аккумулятор и быстрая зарядка.

Максимальная защита IP69 и MIL-STD810-H.

Крупный дисплей с плавной прокруткой 90 Гц.

Итого

5. Портативный аккумулятор Xenium P2210

Кому подойдет

Ключевые возможности

Емкость. 10 000 мА·ч (Li-pol) — хватает на 2–3 полные зарядки смартфона среднего класса или 1,5 зарядки флагмана.

Мощность. 22,5 Вт — быстрая зарядка поддерживается, устройства заряжаются значительно быстрее, чем от стандартных 5 Вт.

Выходные параметры. Напряжение до 4,5 В, ток до 5 А. Два порта USB-A и один USB-C для одновременной зарядки нескольких гаджетов.

Входные разъемы. USB-C и microUSB для зарядки самого пауэрбанка — можно использовать любой кабель, который под рукой.

Дисплей. Показывает оставшийся заряд в процентах, удобно планировать, когда пора подзарядить сам аккумулятор.

Корпус. Металл, прочный и приятный на ощупь. Компактные размеры 147×66×15 мм, вес 254 г — помещается в карман куртки или небольшую сумку.

Защита. От короткого замыкания, перегрева и перегрузки.

Что стоит учитывать

Нет беспроводной зарядки. Если это критично, придется использовать кабели.

Вес. 254 г — не самый легкий вариант, но для 10 000 мА·ч и металлического корпуса это норма.

Что удобно

Дисплей с процентами заряда.

Металлический корпус — ощущение надежности.

Компактный, легко носить с собой.

Мощность 22,5 Вт для быстрой зарядки.

Итого

6. Яндекс Станция Миди

Кому подойдет

Ключевые возможности

Звук. 1 НЧ-динамик 63 мм, 2 ВЧ-динамика 20 мм и 2 пассивных излучателя. Общая мощность 24 Вт. Звучание четкое, с объемным басом. Технология Room Correction адаптирует звук под размер и форму комнаты.

Голосовой ассистент. Алиса с поддержкой нейросети YandexGPT. Удерживает контекст разговора, задает уточняющие вопросы, если что-то непонятно. Можно разговаривать шепотом, чтобы не разбудить домашних.

Умный дом. Встроенный хаб Zigbee для управления совместимыми устройствами: лампами, датчиками, розетками, замками.

Управление. Сенсорные кнопки на верхней панели плюс голосовые команды.

Дизайн. Корпус с тканевой отделкой, контурная RGB-подсветка, несколько цветовых вариантов (в том числе розовый).

Микрофоны. Четыре микрофона для чистого распознавания голоса даже в шумной обстановке.

Что стоит учитывать

Подписка. Полный доступ к музыке, аудиокнигам и видеоконтенту доступен при активной подписке семейства Плюс. Без нее функционал ограничен.

Экосистема. Лучше всего работает с устройствами на Zigbee и в связке с другими сервисами Яндекса.

Что удобно

Хаб Zigbee встроен, не нужен отдельный.

Алиса понимает контекст и уточняет, если что-то непонятно.

Режим шепота не разбудит близких.

Адаптация звука под комнату.

Итого

7. Фитнес-браслет Xiaomi Smart Band 9 Pro

Кому подойдет

Ключевые возможности

Дисплей. 1,74-дюймовый AMOLED с разрешением 336×480, частота обновления 60 Гц. Яркость до 1200 нит с автоматической регулировкой — читается даже на солнце.

GPS. Встроенные модули BeiDou, GPS, ГЛОНАСС, Galileo и QZSS. Не нужен смартфон для отслеживания маршрутов.

Мониторинг здоровья. Круглосуточный контроль пульса, уровня стресса и кислорода в крови. Детальный анализ сна: выделение медленных и быстрых фаз, подсчет среднего времени засыпания и пробуждения.

Спортивные режимы. Более 150 режимов для разных видов активности: бег, плавание, велосипед, йога и другие.

Виртуальный тренер. Советует новые упражнения и объясняет технику через 3D-анимации.

Дополнительные функции. Управление музыкой со смартфона, проверка погоды, фонарик (экран становится ярко-белым).

Датчики. Акселерометр, гироскоп, электронный компас, оптический пульсометр и пульсоксиметр, датчик освещенности.

Защита. 5 ATM — можно плавать и принимать душ.

Автономность. Аккумулятор 350 мА·ч. При умеренном использовании браслет держит больше недели без подзарядки.

Что удобно

Большой дисплей, удобно прилегает к руке.

Встроенный GPS для тренировок без телефона.

Долгая автономность — больше недели на одной зарядке.

Виртуальный тренер с 3D-анимациями.

Итого

