Обзор UGREEN Nexode PB726. Внешний аккумулятор с емкостью 20 000 мАч и мощностью до 165 Вт

На прошлой неделе мы рассматривали мощное зарядное устройство Ugreen X606 с выдвижным кабелем и поддержкой зарядки до 100 Вт. Сегодня продолжая изучение актуальной модельной линейки будет внешний аккумулятор с емкостью 20 000 мАч с той же особенностью в виде выдвижного кабеля и общей мощностью зарядки до 165 Вт. Помимо этого оснащен информативным дисплеем с детальным мониторингом процесса зарядки.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с подробной информацией по техническим характеристикам. Комплект включает тряпичный мешок, кабель для зарядки, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Выполнен корпус внешнего аккумулятора в формате увесистого бруска. Скругленные углы и боковые грани. Основным материалом выступает пластик.

Внешний вид аккуратен, сочетаются серебристая основа корпуса с матовым покрытием, черное основание из износоустойчивого пластика, а также глянцевая зона с дисплеем. Вес составляет 540 граммов.

На лицевой стороне расположен цветной дисплей. На нем помимо информации по оставшемуся заряду аккумулятора выводится информация по мощности зарядки на каждом из разъемов в отдельности.

Также спустя 40 секунд идет переключение формата вывода информации. Вторым вариантом отображения является график с отображением напряжения и силы тока в динамике. Есть милая анимация с роботом. В целом экран дает хорошую возможность контролировать правильность работы быстрой зарядки.

На боковой грани выдвижной кабель с плоской оплеткой. Длина его около 60 сантиметров. Автоматически блокируется выбранное положение, для сворачивания нужно немного потянуть на себя и ослабить.

Помимо этого разъема USB-C, у UGREEN Nexode PB726 есть еще один USB-C разъем, а также полноразмерный USB. Оба USB-C могут использоваться также для зарядки самого аккумулятора.

Справа механическая кнопка, используемая для включения внешнего аккумулятора, а также переключения информации на экране. Двойным коротким нажатием экран можно отключить, также можно активировать режим поддерживающей зарядки. При этом сама кнопка немного углублена относительно плоскости боковой грани, исключая ложные нажатия во время ношения.

Тесты

Емкость внешнего аккумулятора составляет 20 000 мАч с максимальной мощностью зарядки до 165 Вт. Поддерживает технологии быстрой зарядки разных производителей, включая зарядку ноутбуков и планшетов. По разъемам USB-C выдает до 100 Вт, разъем USB-A выдает до 33 Вт. При задействовании нескольких разъемов мощность будет разделяться, общее не будет превышать 165 Вт.

Емкости аккумулятора хватает на полную зарядку MacBook Air, несколько полных зарядок iPhone 17 Pro Max, две полные зарядки планшета iPad Air.

Есть встроенная термозащита. Помимо этого защита от перегрузки по току на выходе, защита от перезаряда, защита от короткого замыкания, защита от перегрузки по току, защита от низких температур, защита от входного перенапряжения, защита от перегрузки по току, защита с ручным перезапуском, защита от перегрузки по току на входе, защита от выходного перенапряжения, защита от понижено напряжения, автоматический выключатель цепи. Доступен отдельный режим с малым током для зарядки часов или наушников.

Итоги

UGREEN Nexode PB726 – качественный внешний аккумулятор с высокой емкостью, поддержкой быстрой зарядки с высокой мощностью, тремя выходными разъемами, сворачиваемым кабелем, информативным дисплеем. Наиболее интересным будет в сценариях эксплуатации с ноутбуком, планшетами. Из особенностей отметим габариты, они тут связаны с емкостью.
