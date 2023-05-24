Adobe интегрировала в Photoshop свой ИИ

Photoshop, безусловно, стал первым продуктом, обладающим возможностями генеративного искусственного интеллекта, но в пресс-релизе компания упомянула, что функции, основанные на искусственном интеллекте, будут расширяться и на другие инструменты — все продукты Creative Cloud, Document Cloud, Experience Cloud и Adobe Express. На данный момент функция Generative Fill доступна только в бета-версии, но Adobe планирует выпустить её для всех желающих позже в этом году. При этом в компании объяснили, что инструменты на базе ИИ не просто генерируют контент на основе подсказки — они анализируют сцену, понимая, что происходит в кадре, а только потом начинают генерировать контент на основе уже созданной экспозиции. Это позволяет делает контент более уместным и без неказистых рисунков от ИИ.