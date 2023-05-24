Adobe интегрировала в Photoshop свой ИИ

Вчера компания Adobe официально представила целый набор функций на базе искусственного интеллекта для Photoshop, существенно улучшающих общий опыт работы с программой. Например, благодаря новой функции, которая называется Generative Fill (Генеративное заполнение), пользователь может выполнять различные манипуляции с контентом посредством простых текстовых команд — никакие другие инструменты использовать не придётся. Например, пользователь при помощи лассо может выделить какой-то участок на изображении, вызвать данный инструмент и по текстовой подсказке заменить там цвет, нарисовать цветы или океан — система всё сделает самостоятельно.

Photoshop, безусловно, стал первым продуктом, обладающим возможностями генеративного искусственного интеллекта, но в пресс-релизе компания упомянула, что функции, основанные на искусственном интеллекте, будут расширяться и на другие инструменты — все продукты Creative Cloud, Document Cloud, Experience Cloud и Adobe Express. На данный момент функция Generative Fill доступна только в бета-версии, но Adobe планирует выпустить её для всех желающих позже в этом году. При этом в компании объяснили, что инструменты на базе ИИ не просто генерируют контент на основе подсказки — они анализируют сцену, понимая, что происходит в кадре, а только потом начинают генерировать контент на основе уже созданной экспозиции. Это позволяет делает контент более уместным и без неказистых рисунков от ИИ.