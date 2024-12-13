Adobe научила ИИ удалять отражения стекла с фотографий

Сегодня компания Adobe представила уникальный ИИ-инструмент Reflection Removal Tool, который позволит устранить проблемы, связанные со съёмкой объектов или людей через стекло. Безусловно, лучший способ избежать отражений на фотографиях — не снимать через стекло, чтобы не иметь потом проблем с обработкой снимка, но иногда это всё же необходимо. И новый инструмент Adobe значительно увеличивает вероятность того, что красивые виды, например, горы, снятые во время полёта, будут достойны публикации в социальные сети после обработки. Также разработчики рассказали, что ИИ-модель, лежащая в основе Reflection Removal Tool, была обучена на базе тысяч фотографий без отражений, которые затем комбинировались с искусственно созданными отражениями, имитирующими стекло.

В результате процесс обучения позволил модели извлекать оригинальные изображения из таких комбинированных снимков и теперь эта функция доступна всем желающим. Правда, чтобы воспользоваться новым инструментом, нужно предоставить изображения в формате RAW (поддержка JPEG и HEIC запланирована в будущем), после чего посредством простых манипуляций искусственный интеллект очистит снимок без участия пользователя в процессе. Конечно, на данный момент система может работать не совсем идеально, особенно в сложных сценах, но это всё равно прорыв в области обработки фотографий, потому как раньше съёмке через стекло казалась непреодолимой для профессиональных фотографов.
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