Adobe представила уникальный софт Creative Cloud Express

Adobe переименовала свой пакет для создания мультимедиа Spark в Creative Cloud Express и создала автономную версию. Идея состоит в том, чтобы помочь людям создавать богатый визуальный контент, такой как сообщения в социальных сетях, истории, листовки и баннеры, используя простой интерфейс и жесты перетаскивания. Наряду с довольно щедрым бесплатным планом есть опция премиум-класса в размере 10 долларов в месяц или 99 долларов в год. Бесплатная версия включает тысячи шаблонов, шрифтов и элементов дизайна, а также несколько бесплатных фотографий. У вас будет доступ к некоторым основным инструментам редактирования и фотоэффектам в интернете и на мобильных устройствах, включая удаление фона и анимации.

Вы также получите 2 ГБ облачного хранилища, что довольно приятно на самом деле, особенно если речь идёт о хранении графического контента. Хотя этого может быть достаточно для большинства обычных пользователей, профессионалы могут выбрать более подходящий план премиум-класса. Наряду со всем, начиная с уровня бесплатного пользования, они получат доступ ко всем ресурсам дизайна и шаблонам премиум-класса (около 50 000, согласно демоверсии), более чем 20 000 шрифтов и более чем 160 миллионам стоковых изображений Adobe без лицензионных отчислений. Платная подписка также позволит пользователям включать свой логотип, брендинг, цвета и шрифты одним нажатием, что может существенно сэкономить время и помочь поддерживать единообразный язык дизайна.