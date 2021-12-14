Adobe представила уникальный софт Creative Cloud Express

Вы также получите 2 ГБ облачного хранилища, что довольно приятно на самом деле, особенно если речь идёт о хранении графического контента. Хотя этого может быть достаточно для большинства обычных пользователей, профессионалы могут выбрать более подходящий план премиум-класса. Наряду со всем, начиная с уровня бесплатного пользования, они получат доступ ко всем ресурсам дизайна и шаблонам премиум-класса (около 50 000, согласно демоверсии), более чем 20 000 шрифтов и более чем 160 миллионам стоковых изображений Adobe без лицензионных отчислений. Платная подписка также позволит пользователям включать свой логотип, брендинг, цвета и шрифты одним нажатием, что может существенно сэкономить время и помочь поддерживать единообразный язык дизайна.