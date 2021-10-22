AirPods Pro неожиданно получили апгрейд кейса

MagSafe — не новая функция, но эта запатентованная технология магнитной зарядки, впервые появившаяся на MacBook Pro еще в 2006 году, теперь распространяется и на другие продукты Apple. Ранее на этой неделе Apple анонсировала AirPods 3-го поколения, и среди функций, которые устройство предлагает есть совместимый с MagSafe чехол, который позволяет заряжать его с помощью беспроводного зарядного устройства MagSafe. Оказывается, AirPods Pro 2019 года также получил чехол для зарядки с MagSafe. Новые заказы на AirPods Pro будут поставляться с чехлом для зарядки MagSafe вместо обычного чехла для беспроводной зарядки, который поставлялся с ним при запуске в 2019 году. Apple также обновила свой веб-сайт, чтобы отразить это изменение. На данный момент зарядный футляр MagSafe не указан в качестве отдельной покупки для тех, кто его хочет.

AirPods Pro — это новейшие беспроводные наушники Apple. У них есть активное шумоподавление, адаптивный эквалайзер и пространственный звук с динамическим отслеживанием головы. Внутри установлен чип H1 с 10 аудиоядрами для шумоподавления в реальном времени, плюс внутри установлен специальный датчик на стержне наушника, который позволяет пользователям переключаться между активным шумоподавлением и прозрачным режимом. Кроме того, AirPods Pro устойчивы к поту и воде, у них 4,5 часа автономной работы без подзарядки, но с зарядным чехлом пользователи могут получить более 24 часов. Классное обновление, особенно если вы неделю назад купили обычную версию чехла.
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