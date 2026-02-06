Акции Corsair упали на 90%

В отчёте за 3 квартал 2025 года Corsair показала рост выручки в годовом выражении на 14%, а прогноз на весь финансовый год компания тогда обозначила в диапазоне от 1,425 миллиарда долларов до 1,475 миллиарда долларов. Однако на фоне продолжающегося снижения котировок можно предположить, что фактические результаты окажутся ближе к нижней границе этих прогнозов. Примечательно и то, что Corsair остаётся одной из немногих публичных компаний, чья годовая выручка превышает текущую рыночную капитализацию. Это говорит о сильных позициях бренда среди ПК-энтузиастов, но одновременно указывает на серьёзную проблему — высокие операционные расходы и отрицательную чистую маржинальность, что вызывает закономерные опасения у инвесторов. Тем более на фоне дефицита памяти.