Samsung решила вновь выпускать DDR4-память

Инсайдеры сообщают, что Samsung намерена отложить завершение жизненного цикла памяти DDR4, чтобы заработать на резко возросшем спросе. Текущий DRAM-суперцикл настолько сильно расшатал цепочки поставок, что производители памяти уже не справляются с запросами со стороны индустрии искусственного интеллекта. От массовых DRAM-решений до HBM — производственные линии сталкиваются с узкими местами, что вынудило такие компании, как Samsung, SK Hynix и Micron, пойти на экстренные меры. По данным DigiTimes, Samsung решила отложить этап end-of-life для DDR4, поскольку контрактные цены на модули заметно выросли. При этом вся дальнейшая продукция будет ориентирована на клиентов серверного сегмента.

Сообщается, что Samsung Electronics замедлит темпы вывода DDR4 из производства в 4 квартале 2025 года, а в 1 квартале 2026 года начнёт заключать долгосрочные контракты с отдельными заказчиками на фиксированных условиях поставок, которые не могут быть отменены или изменены. Речь идёт о формате Non-Cancellable and Non-Returnable, который позволяет корейской компании заранее зафиксировать спрос как на DDR4, так и на DDR5, не опасаясь, что клиенты в последний момент откажутся от закупок. Более того, при таких соглашениях цена закрепляется исходя из текущей рыночной ситуации, поэтому последующие колебания стоимости уже не влияют на итоговую цену контракта. Это довольно интересный подход, который явно обеспечит компанию внушительными контрактами.
