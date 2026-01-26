SSD вскоре сильно подорожают

После дефицита DRAM и взрывного роста цен на оперативную память становится очевидно, что следующими под удар попадут SSD, поскольку источники в цепочках поставок сообщают о грядущем резком подорожании NAND-памяти. Агрессивное развитие ИИ оказалось настолько масштабным, что нарушило устоявшиеся производственные и логистические цепочки, и нет сомнений, что именно ИИ стал главным источником турбулентности на рынке потребительских ПК. Цены на оперативную память стремительно растут, релизы видеокарт откладываются, и теперь выясняется, что крупнейшие производители NAND готовятся к серьезному повышению цен на свою продукцию. По данным ETNews, Samsung в первом квартале увеличила контрактные цены на NAND более чем на 100 процентов после заключения крупных долгосрочных соглашений с такими клиентами, как Apple, NVIDIA и AMD.

Если цены на NAND-чипы действительно удваиваются уже в этом квартале, это может крайне болезненно ударить по рынку потребительских ПК, поскольку приведет к резкому росту цен на SSD. Если посмотреть на розничную ситуацию прямо сейчас, стоимость накопителей увеличивается буквально каждый день. Тем, кто рассчитывал на то, что производители NAND увеличат объёмы поставок, придётся разочароваться, поскольку таких планов на данный момент нет. На фоне дефицита DRAM компании вроде Samsung и SK hynix, напротив, рассматривают перераспределение производственных линий, что дополнительно подталкивает контрактные цены на NAND вверх, позволяя максимизировать прибыль.