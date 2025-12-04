Micron закрывает бренд Crucial

Произошла достаточно странная ситуация — компания Micron отказывается от бренда Crucial, закрывая линейку доступных твердотельных накопителей и комплектов оперативной памяти. В объявлении, сделанном в среду, Micron сообщила, что сворачивание потребительского направления должно улучшить поставки и поддержку для крупных стратегических клиентов в быстрорастущих сегментах, то есть для компаний, работающих с искусственным интеллектом. Для сборщиков ПК и энтузиастов это серьёзный удар, тем более что они уже сталкиваются со стремительным ростом цен на оперативную память из-за резкого увеличения спроса со стороны ИИ-индустрии. Например, OpenAI заключила соглашение с SK Hynix и Samsung на выпуск до 900000 модулей DRAM в месяц для проекта Stargate.

Теперь на рынке станет на одного производителя потребительской памяти меньше, что может ещё сильнее усугубить мировой дефицит. Растущий спрос на оперативную память уже отражается на ценах CyberPowerPC, Framework и Raspberry Pi, а HP даже намекнула на возможное повышение стоимости устройств или снижение объёма устанавливаемой памяти. Micron продолжит поставки продукции Crucial до конца февраля 2026 года и обеспечит дальнейшее гарантийное обслуживание и поддержку, но в обозримом будущем выпускать потребительские решения бренд точно не будет. И самое неприятное в том, что другие крупные производители могут пойти по тому же пути, отказавшись от потребительских решений в будущем.