В Китае выпустили контроллер для быстрой памяти

В прошлом году Innosilicon представила PHY и IP-контроллер LPDDR6/5X, которые предназначены для работы с памятью следующего поколения. Теперь компания сообщила о достижении первой коммерческой кооперации на внутреннем рынке. По словам Innosilicon, новая связка PHY LPDDR6/5X и IP-контроллера разработана с использованием передовой FinFET-технологии и ориентирована на низкое энергопотребление, высокую пропускную способность и минимальные задержки в составе многокристального контроллера, а также обладает рядом других ключевых преимуществ. Компания отмечает, что опыт работы с другими типами DRAM, включая GDDR6, GDDR6X, GDDR7, а также HBM3E и HBM4, позволил создать зрелое и конкурентоспособное решение LPDDR6/5X для массового рынка.

Для достижения высоких скоростей в своём комбинированном IP-контроллере LPDDR6/5X компания Innosilicon применила собственную архитектуру ввода-вывода и оптимизацию технологического процесса для SIPI-симуляций. Это обеспечило прирост производительности в 1,5 раза по сравнению с текущим решением LPDDR5X, максимальная скорость которого составляет 9,6 Гбит/сек. Кроме того, стандарт LPDDR6 переходит с 16-битной архитектуры на 24-битную, что увеличивает скорость ввода-вывода с 9,6 Гбит/сек до 14,4 Гбит/сек, а также расширяет разрядность IO с 8 бит до 12 бит, обеспечивая одноканальную 24-битную архитектуру с двукратным ростом пропускной способности. И всё это на своих производственных мощностях.
