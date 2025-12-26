TSMC не выдерживает нагрузку на производство

Компания TSMC на данный момент находится в центре внимания полупроводниковой отрасли, однако спрос на мощности тайваньского гиганта оказался слишком агрессивным даже для него самого. За последние годы компания сумела захватить колоссальную долю рынка, поскольку бум искусственного интеллекта сделал TSMC основным производственным партнёром для таких клиентов, как NVIDIA и AMD. Это не только принесло рекордную выручку, но и привело к резкому росту загрузки производственных линий. Техпроцессы 5 нанометров, 4 нанометра и 3 нанометра, по имеющимся данным, уже испытывают дефицит мощностей. Как сообщает тайваньское издание Liberty Times, продолжающееся «шоу одного игрока» вокруг TSMC вынудило компанию активно инвестировать в наращивание производства, однако это обернулось серьёзными проблемами, включая нехватку рабочей силы и стремительный рост капитальных затрат.

В отчёте говорится, что поставщики TSMC обеспокоены увеличением расходов, связанных с расширением фабрик, поскольку им приходится обслуживать слишком большое количество клиентов, а рыночная ситуация не позволяет свободно поднимать цены. Ожидается, что капитальные расходы TSMC вырастут до 50 миллиардов долларов в 2026 году, причём значительная часть этих средств будет направлена на освоение новых техпроцессов, включая 2 нанометра, а также на поддержание стабильных поставок для массовых норм вроде 4 нм. То есть компания буквально страдает из-за слишком большого успеха.
Samsung решила вновь выпускать DDR4-память…
Инсайдеры сообщают, что Samsung намерена отложить завершение жизненного цикла памяти DDR4, чтобы заработа…
Samsung планирует повышать цену на ОЗУ…
По слухам, Samsung готовится резко поднять цены на свою память — речь идёт об одном из самых крупных удор…
G.Skill анонсировала подорожание ОЗУ…
Компания G.Skill, один из самых известных производителей памяти, опубликовал короткое заявление о росте ц…
Samsung вскоре представит уникальную NAND-память…
Разработка передовой DRAM и NAND-памяти давно стала сильной стороной Samsung, и компания, по данным инсай…
Micron закрывает бренд Crucial…
Произошла достаточно странная ситуация — компания Micron отказывается от бренда Crucial, закрывая линейку…
Оверклокер поставил новый рекорд разгона DDR5…
Соревнования по разгону оперативной памяти DDR5 становятся всё более ожесточёнными — энтузиасты буквально…
Оверклокер поставил рекорд разгона DDR5-памяти…
Вчера очередной энтузиаст-оверклокер сумел побить недавно установленный мировой рекорд скорости памяти DD…
Оперативная память за три месяца подорожала вдвое…
Цены на оперативную память DDR5 достигли исторического максимума — комплекты объёмом 16 и 32 ГБ подорожал…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor