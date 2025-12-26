TSMC не выдерживает нагрузку на производство

Компания TSMC на данный момент находится в центре внимания полупроводниковой отрасли, однако спрос на мощности тайваньского гиганта оказался слишком агрессивным даже для него самого. За последние годы компания сумела захватить колоссальную долю рынка, поскольку бум искусственного интеллекта сделал TSMC основным производственным партнёром для таких клиентов, как NVIDIA и AMD. Это не только принесло рекордную выручку, но и привело к резкому росту загрузки производственных линий. Техпроцессы 5 нанометров, 4 нанометра и 3 нанометра, по имеющимся данным, уже испытывают дефицит мощностей. Как сообщает тайваньское издание Liberty Times, продолжающееся «шоу одного игрока» вокруг TSMC вынудило компанию активно инвестировать в наращивание производства, однако это обернулось серьёзными проблемами, включая нехватку рабочей силы и стремительный рост капитальных затрат.

В отчёте говорится, что поставщики TSMC обеспокоены увеличением расходов, связанных с расширением фабрик, поскольку им приходится обслуживать слишком большое количество клиентов, а рыночная ситуация не позволяет свободно поднимать цены. Ожидается, что капитальные расходы TSMC вырастут до 50 миллиардов долларов в 2026 году, причём значительная часть этих средств будет направлена на освоение новых техпроцессов, включая 2 нанометра, а также на поддержание стабильных поставок для массовых норм вроде 4 нм. То есть компания буквально страдает из-за слишком большого успеха.