В Linux 7.0 заметно ускорили работу с кэш-памятью ПК

В свежей версии ядра Linux 7.0 заметно ускорили освобождение системной памяти, используемой для кэширования крупных файлов. Согласно сообщениям в рассылке разработчиков ядра, новый набор патчей, подготовленный к окну слияния Linux 7.0, продемонстрировал в тестах прирост скорости освобождения памяти до 75%. В одном из бенчмарков разработчики выделили 10 ГБ данных, привязанных к файлам, а затем освободили 8 ГБ. На 32-ядерном сервере Arm64 процесс завершился примерно на 75% быстрее по сравнению с прежней реализацией Linux, тогда как на системе с архитектурой x86 ускорение превысило 50%.

Если представить систему, работающую с крупной базой данных или другой задачей, активно потребляющей память, ядро может удерживать десятки и даже сотни гигабайт часто используемых файловых данных в оперативной памяти, чтобы обеспечить значительно более быстрый доступ, чем при чтении с накопителя. Когда возникает нехватка памяти и часть кэша необходимо освободить, этот процесс теперь проходит существенно быстрее. Обычные пользователи вряд ли заметят разницу, однако для гиперскейлеров, высокопроизводительных вычислений, ИИ и других сценариев с интенсивной обработкой данных это означает ощутимый прирост производительности. И, что примечательно, разработчики данной операционной системы вновь сделали акцент на оптимизации вместо внедрениях новых функций, тогда как Microsoft всё ещё пытается пропихнуть ИИ в Windows, хотя это многим не нужно.