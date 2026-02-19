В Linux 7.0 заметно ускорили работу с кэш-памятью ПК

Если представить систему, работающую с крупной базой данных или другой задачей, активно потребляющей память, ядро может удерживать десятки и даже сотни гигабайт часто используемых файловых данных в оперативной памяти, чтобы обеспечить значительно более быстрый доступ, чем при чтении с накопителя. Когда возникает нехватка памяти и часть кэша необходимо освободить, этот процесс теперь проходит существенно быстрее. Обычные пользователи вряд ли заметят разницу, однако для гиперскейлеров, высокопроизводительных вычислений, ИИ и других сценариев с интенсивной обработкой данных это означает ощутимый прирост производительности. И, что примечательно, разработчики данной операционной системы вновь сделали акцент на оптимизации вместо внедрениях новых функций, тогда как Microsoft всё ещё пытается пропихнуть ИИ в Windows, хотя это многим не нужно.