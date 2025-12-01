Геймеры предлагают бойкотировать ОЗУ

На Reddit появился развёрнутый пост от пользователя, призывающего к «бойкоту оперативной памяти» и обещающего, что это «сэкономит всем огромное состояние». Но в нынешних условиях индустрии памяти такой шаг почти ничего не изменит — напротив, он лишь лишит геймеров возможности приобрести модули по ещё относительно приемлемой стоимости. Многие уверены, что рост цен вызван исключительно потребностями сектора искусственного интеллекта, но здесь есть важный контекст. Во время пандемии коронавируса спрос на оперативную память, особенно со стороны обычных пользователей, резко просел. Поставщики были вынуждены сокращать объёмы производства и перераспределять ресурсы в другие направления. Тогда же такие компании, как Samsung, сообщали о «замедлении» спроса на DRAM — что на тот момент считалось серьёзной проблемой.

Даже когда на рынок вышла новая технология DDR5, геймеры не проявили типичного для смены поколения ажиотажа, в том числе из-за того, что долгоживущие платформы вроде AM4 позволили многим спокойно оставаться на прежних системах. Производители DRAM в итоге оказались в неудобном положении — объёмы выпуска пришлось сильно урезать, чтобы не уйти в минус. А теперь, когда произошёл бум искусственного интеллекта, роизводственные линии просто не были готовы к внезапно возросшему спросу — и бойкот оперативной памяти никак не изменит сложившуюся ситуацию. Стоит просто ждать, пока спрос немного снизится и цены пойдут вниз — возможно в 2026 году.