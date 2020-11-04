Alcatel Joy TAB 2 запущен за 60 долларов

Alcatel Joy Tab 2 уже запущен в США компанией T-Mobile на платформе Metro. Alcatel Joy Tab 2 - это планшет с 8-дюймовым IPS дисплеем с разрешением 1280 x 800 пикселей. Дисплей планшета защищен слоем стекла Asahi Glass.

За производительность планшета отвечает четырехъядерный процессор MediaTek с тактовой частотой 2 ГГц в сочетании с 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ расширяемой памяти. Питается от внушительного аккумулятора емкостью 4080 мАч, который, по заявлению компании, может обеспечить автономность до 9 часов при нагрузке.

Планшет работает под управлением ОС Android 10 из коробки и имеет один слот для карт micro-SIM для звонков. Новинка получила две камеры, которые расположены по отдельности, спереди и сзади. 5-мегапиксельный сенсор расположен как спереди, так и сзади.
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