Алгоритм Alphabet помогает предотвратить заболевания глаз в Индии

Компания Alphabet, сообщила, что ее алгоритм лечения заболеваний глаз впервые применяется в глазной больнице Аравинд в Мадурае, Индия.

Клиника проводит скрининг пациентов путем визуализации их глаз с помощью камеры глазного дна маломощного микроскопа с прикрепленной камерой и отправки полученных изображений в алгоритм, который проверяет наличие диабетической ретинопатии и диабетического макулярного отека. Врачи могут предотвратить слепоту, которая может возникнуть в этих условиях, улавливая контрольные признаки, которые они иначе пропустили бы. Это небольшое развертывание, но оно может иметь жизненно важное значение в мире.