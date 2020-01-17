Alien: Isolation – лучший хоррор для Nintendo Switch

2020-01-17, Автор - Эдуард Иванов; Продукт - Alien: Isolation; [13]
В далеком уже 2015 году вышла, пожалуй, лучшая компьютерная игра по вселенной «Чужих» - Alien: Isolation. Данный проект был наиболее близок по духу к оригинальному фильму, рассказывая историю дочери главной героини. Как и в киноленте, нам не давали оружия, способного изничтожить толпы врагов: приходилось проявлять осторожность и смекалку. Главный же антагонист был страшный, неумолимый, смертоносный и… бессмертный. Впечатлений при прохождении игры было не меньше, чем после прочтения книг Лавкрафта на ночь. Не удивительно, что игра стала лучшим ужастиком года.

По сюжету, в поисках информации о судьбе корабля «Ностромо» инженер Аманда Рипли прибывает на списанную космическую станцию «Севастополь». Группу встречают тьма, разруха и мертвые тела, а чудом выжившие с ужасом рассказывают об огромной кошмарной твари. Дочери предстоит повторить подвиг своей матери, и взглянуть в глаза кровожадному монстру. Игра нагнетает обстановку неотвратимости: все средства способны лишь задержать чужеродную форму жизни, но девушке предстоит найти способ выжить в этом аду.

Интересной особенностью игры является непредсказуемость чужого: при загрузках одного и того же сейва, монстр будет вести себя каждый раз по-новому, возникать из разных мест, по-разному реагировать на обстановку и даже учиться на своих ошибках. Например, если какой-то тактических ход сработал пару раз, то почти наверняка в третий раз чужой уже не попадется на уловку. Создается впечатление противостояния с кем-то разумным, и намного более смертоносным, чем наш подопечный. Большую часть игры мы будем вынуждены прятаться в тени, надеясь на то, что тяжелое дыхание или писк датчика движения нас не выдаст.

Интерьеры станции прекрасно стилизованы под фантастику образца 70-х годов: чего только стоят древние терминалы с ламповыми кинескопами и монохромным текстовым интерфейсом. Все эффекты выполнены на высшем уровне, причем они выглядят не компьютерными, а именно «киношными»: пыль в воздухе, клубы пара из труб, дым от тлеющих обломков, взрывы, огонь и так далее. Создается ощущение, что действительно находишься на космическом корабле из фильма, и даже заставка кинокомпании Fox в самом начале присутствует. Помогает вжиться в атмосферу и великолепное звуковое сопровождение. В тишине слышно каждый шорох, каждый скрип, а когда слышишь шаги неумолимо приближающегося ксеноморфа, то вместе с Амандой задерживаешь дыхание.

Как видим, все в Alien: Isolation было хорошо, кроме одного: в игру нельзя было поиграть вдали от дома. К счастью, компания Nintendo придумала такую замечательную вещь, как консоль Nintendo Switch, а Creative Assembly в конце 2019 года портировала на нее игру. В принципе, в этом событии не было бы ничего сверхъестественного: старые хорошие игры все чаще посещают эту приставку, правда, зачастую лишаясь части графических красот, но здесь – особый случай.

За счет продвинутого сглаживания TAA и контрастной адаптивной резкости, картинка на консоли радует глаз значительно больше, чем в версиях для других платформ. Игра полностью переведена на русский, включая озвучку, что тоже редкость для игр на Switch. Самое же невероятное: ценник на Alien: Isolation, включающую также все дополнения (Crew Expandable и Last Survivor) оказался ниже, чем стоимость версий для других консолей!

Хотя я и являюсь поклонником ПК-игр, играть на Switch мне показалось довольно удобно, но необходимо это обязательно делать в наушниках – звук здесь важная составляющая геймплея. В портативном режиме, правда, все же бывает трудно разобрать текст с терминалов, благо в игре их не особо много. Никаких подтормаживай или падения фреймрейта (30 FPS) я не заметил, возможно, этого удалось достичь использованием динамического разрешения. Загрузки происходят довольно быстро.

Если по каким-то причинам вы пропустили Alien: Isolation на других платфомах, то настоятельно рекомендую ознакомиться именно с версией для Nintendo Switch, ведь здесь не только улучшенная графика, но и возможность поиграть в игру в дороге, поездке или под одеялом. А другим студиям, занимающимся портированием игр на Switch, могу лишь пожелать поучиться у Creative Assembly.

Автор: Артем Костенко

Комментарии и отзывы Alien: Isolation
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