Alienware представила готовый игровой ПК Aurora R15

Среди геймеров бытует мнение, что покупать готовые игровые компьютеры не самая выгодная мысль, потому что собрать самому можно дешевле, мощнее и на свой вкус. Правда, далеко не все из нас так хорошо разбираются в компьютерах, чтобы самостоятельно правильно собрать из отдельных комплектующих игровой ПК, так что в итоге получается не всегда хорошо. И в Dell решили, что эту проблему можно исправить компьютером Alienware Aurora R15 — он выглядит безумно привлекательно из-за необычного корпуса, при этом внутри у него достаточно производительное железо, чтобы вы могли играть в любые современные проекты и получать от этого море положительных эмоций. Более того, компьютер можно будет настраивать по своему желанию на момент приобретения.

На официальном сайте, где продаётся Alienware Aurora R15, пользователь может выбрать подходящий процессор, объём оперативной памяти, выбрать подходящий накопитель, видеокарту и прочие комплектующие, а специалисты компании уже сами всё это соберут, упакуют и доставят потенциальному покупателю. В конечном итоге получается, что пользователь получает достаточно производительную систему, которая при этом выглядит очень круто и не требует танцев с бубном при подборе комплектующих. Конечно, это получится немного дороже, но если вы всё равно не сможете сами собрать игровой ПК, то лучше заплатить специалистам и сразу получить готовое решение, нежели экспериментировать и пробовать соорудить велосипед своими руками.