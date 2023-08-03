Alienware представила игровой компьютер Aurora R16

Сегодня компания Alienware официально представила свою новую линейку игровых ПК под названием Aurora R16, которая отличается от предыдущего поколения новым дизайном, улучшенной системой охлаждения и более производительными компонентами системы. Стоит отметить, что компьютер Aurora R16 является преемником предыдущего поколения Aurora R15, но имеет совершенно другой дизайн — производитель таким образом решил привлечь внимание потенциальных покупателей и отделить новое поколение от старого. По словам представителей компании Alienware, новый дизайн обеспечивает на 20% меньший уровень шума, на 10% более низкую температуру процессора и на 6% более низкую температуру видеокарты.

При этом общий объём корпуса уменьшился на 40%, но внутренний объём остался тем же и составляет 25,2 литра. Также в данной системе для забора свежего воздуха используется 120-мм вентилятор, установленный на фронтальной панели, который обдувает компоненты системы и тем самым обеспечивает более приемлемые температуры компонентов ПК. Кроме того, система охлаждения включает СЖО с радиатором на 240-мм с двумя вентиляторами на 120 мм и один 120-мм вентилятор на задней части корпуса с RGB-подсветкой AlienFX. Также компания Alienware оснастила Aurora R16 последними процессорами Intel 12-го и 13-го поколений, компьютер поддерживает до 64 ГБ оперативной памяти DDR5-5200 и 8 ТБ SSD. Правда, стоимость у такого компьютера будет просто запредельной — это тоже стоит понимать.