Alienware представила игровой компьютер Aurora R16

При этом общий объём корпуса уменьшился на 40%, но внутренний объём остался тем же и составляет 25,2 литра. Также в данной системе для забора свежего воздуха используется 120-мм вентилятор, установленный на фронтальной панели, который обдувает компоненты системы и тем самым обеспечивает более приемлемые температуры компонентов ПК. Кроме того, система охлаждения включает СЖО с радиатором на 240-мм с двумя вентиляторами на 120 мм и один 120-мм вентилятор на задней части корпуса с RGB-подсветкой AlienFX. Также компания Alienware оснастила Aurora R16 последними процессорами Intel 12-го и 13-го поколений, компьютер поддерживает до 64 ГБ оперативной памяти DDR5-5200 и 8 ТБ SSD. Правда, стоимость у такого компьютера будет просто запредельной — это тоже стоит понимать.