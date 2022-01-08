Alienware расширяет границы пространства-времени с концептом Nyx

Научно-исследовательский проект консорциума мастеров, также известного как Experience Innovation Group (EIG), Concept Nyx является продолжением других смелых инициатив Alienware, которые раздвинули границы и повысили игровой опыт на ПК: от создания самых тонких игровых ноутбуков до Alienware серии X и смелыми игровыми идеями, такими как Concept UFO.

Концепция Nyx подчеркивает роль периферийных вычислений, когда высокопроизводительная обработка игр может выполняться дома и совместно использоваться по локальной сети. Поскольку обработка происходит локально в отличие от необходимости перемещаться на удаленные серверы и обратно, она может обеспечить меньшую задержку, большую пропускную способность и большую скорость отклика, что в конечном итоге устраняет некоторые недостатки производительности существующих альтернатив, таких как облачные игры. Это означает, что задержка многопользовательской игры может достигать одноразрядных миллисекунд, что значительно снижает отставание современных облачных игровых систем.

Игры на Concept Nyx стремятся быть такими же легкими, как доступ к вашей любимой музыке, телешоу и фильмам. Представьте себе простое приложение, загруженное на каждое устройство, обеспечивающее мгновенный доступ ко всем вашим играм для более удобного игрового процесса на всех домашних устройствах.