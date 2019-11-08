Алиса научилась будить музыкой

2019-11-08, Автор - Влад Волошин; Продукт - Алиса; [79]
Умные колонки под управлением голосового помощника Алиса стали ещё более удобными и приятными в использовании. Теперь вы сможете поставить музыкальный будильник и проснуться под трек любимой группы, либо же можно подключить на нужное время радио или весь список треков, который вам нужен. Это крайне легко сделать — достаточно сказать «Алиса, разбуди меня завтра в семь утра песней «Невеста» группы «Муммий Тролль» и все, колонка сама включит песню в нужное время. Если же вы еще не готовы вставать, а музыка играет, вы можете дать команду и отложить трек на более позднее время и тем самым продлить себе время под одеялом. Новая функция уже доступна в колонках Яндекс.Станции и Станции Мини, а также в умных колонках Irbis A, DEXP Smartbox и Elari SmartBeat.


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