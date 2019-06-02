«Алиса» умеет управлять умным домом

Голосовой помощник «Алиса» с помощью представленной на конференции YaC 2019 платформы отныне может управлять устройствами «умного» дома. В представленной системе российский цифровой ассистент руководит множеством различных устройств, задействованных в смарт-домах: от кофеварок до лампочек. Пропадёт необходимость искать вечно теряющийся пульт дистанционного управления - стоит только попросить «Алису», и она уменьшит звук телевизора или включит кондиционер, заварит кофе. При этом передача команды может осуществляться дистанционно.

Яндекс сообщила, что фирменная платформа «умного» дома создана на открытой архитектуре и поддерживает гаджеты таких компаний как Philips, Redmond, Rubetek, Samsung и Xiaomi. При этом в дальнейшем планируется расширить количество компаний, чьи устройства смогут встраиваться в систему «умного» дома Яндекса.

В настоящее время элементы «умного» дома от компании Яндекс уже доступны в продаже в фирменном магазине и музее компании, а также на площадке «Беру».

Также на конференции был представлен «Яндекс.Модуль», по функциям аналогичный Google Chromecast. Подключаясь через HDMI к телевизору, устройство обеспечивает доступ к контенту Яндекса и его партнёров, в том числе YouTube, ivi, Яндекс.Видео, КиноПоиск и Яндекс.Эфир. «Яндекс.Модуль» управляется также при помощи Алисы через приложение или Яндекс.Станцию. Цена устройства 1990 рублей.

На конференции был представлен и Яндекс.Авто, который встраивается в бортовой компьютер автомобиля и позволяет водителю контролировать и управлять авто при помощи голосовых команд, а также платить за парковку, дистанционно запускать двигатель или открывать багажник. В продажу система поступит уже осенью 2019 года.