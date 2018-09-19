Amazfit Health Band 1S с ЭКГ

Буквально несколько дней назад компания Apple анонсировала свои умные часы четвертого поколения, которые умеют отслеживать пульс и оборудованы ЭКГ. Получилось довольно интересно, хотя в России продукт с этой функцией работать не будет, так как у компании нет сертификата и лицензии на его использование. Сразу же на рынок вышел браслет Amazfit Health Band 1S, который оборудован аналогичным сенсором и он тут работает без указания региона. То есть, вы можете нацепить устройство на себя и отслеживать сокращения сердца в режиме реального времени. Это невероятно крутая технология, которая вот уже сейчас отлично работает. Странно, что у Apple не получилось реализовать ее лучше и быстрее, чем у маленькой китайской компании. Стоимость браслета пока что не называется, но он явно будет доступным.