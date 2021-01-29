Amazon Echo Show 10 доступен для предварительного заказа

Amazon анонсировала Echo Show 10 3-го поколения вместе с Echo и Echo Plus в конце 2020 года. Две модели поступили в продажу, а вот Echo Show 10 компания почему то отложила. Теперь устройство доступен для предварительного заказа в США на Amazon за 249,99 долларов.

Amazon Echo Show 10 отличается улучшенным дизайном. Устройство оснащено уникальным вращающимся дисплеем, который автоматически поворачивается к владельцу, когда он говорит с ним. Дисплей также может отслеживать движения пользователей и держать экран повернутым к ним во время видеозвонков, рецептов или просмотра видео.

Умный гаджет включает в себя 10,1-дюймовый дисплей и тройной динамик, который размещен на вращающемся корпусе, который может вращаться на 360 градусов с помощью бесщеточного двигателя. Спереди находится 13-мегапиксельная камера, которая отслеживает движения и перемещает дисплей в сторону владельца. Эта функция активна только тогда, когда пользователь выполняет действие на устройстве, требующее его внимания. При подаче голосовой команды устройство распознает направление, откуда пришла голосовая команда, и поворачивает дисплей в этом направлении.

Пользователи получают встроенный концентратор умного дома для подключения ваших устройств к Echo Show 10. Умный дисплей поддерживает Spotify, Hulu, Apple Music, Prime Video и Music и многое другое в зависимости от региона.
Комментарии и отзывы Amazon Echo Show 10
Обзоры:
Обзор Lenovo ThinkSmart View (ZA690028RU). Терминал видеоконференцсвязи Microsoft TeamsОбзор Lenovo ThinkSmart View (ZA690028RU). Терминал видеоконференцсвязи Microsoft Teams
Обзор Perenio Elegance. Роутер IoT. Преимущества и недостатки умного дома от PerenioОбзор Perenio Elegance. Роутер IoT. Преимущества и недостатки умного дома от Perenio
Обзор Xiaomi Mi AIoT Router AC2350. Гигабитный роутер с дополнительной антенной для Обзор Xiaomi Mi AIoT Router AC2350. Гигабитный роутер с дополнительной антенной для "умного дома"
Новости:
Обзор Nanoleaf Canvas Smarter Kit NL29-0002SW-9PK. Световые панели с интеграцией в умный дом

Проект Nanoleaf, начавшийся в виде стартапа и получивший поддержку для старта со временем, развился до од...
TP-Link представляет первую Wi-Fi 6 mesh-систему со встроенным голосовым помощником Alexa

Компания TP-Link, ведущий мировой поставщик сетевых решений, представляет первую mesh-систему со встроенн...
Обзор Nanoleaf Light Panels, Twinkly Strings 2000 см, Philips Hue Play и другие устройства в Razer Chroma SDK

Периферия, компоненты для ПК, аксессуары - все это сейчас сопровождается зонами с многоцветной подсветкой...
Обзор ThunderX3 TC5. Игровое кресло с усиленной рамойОбзор ThunderX3 TC5. Игровое кресло с усиленной рамой
Обзор ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero. Материнская плата для AMD Ryzen 9 5900XОбзор ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero. Материнская плата для AMD Ryzen 9 5900X
Лучший ноутбук для геймера. Xiaomi Redmi G GamingЛучший ноутбук для геймера. Xiaomi Redmi G Gaming
Обзор Elgato Game Capture 4K60 S+. Лучшая внешняя карта захвата для консолейОбзор Elgato Game Capture 4K60 S+. Лучшая внешняя карта захвата для консолей
Обзор LEXAND LR19 Dual. Двухканальный видеорегистраторОбзор LEXAND LR19 Dual. Двухканальный видеорегистратор
Представлены NUC-корпуса Akasa Turing QX...
Представлены NUC-корпуса Akasa Turing QXКомпания Akasa пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделями Turing QX и Turing QLX, которые предн...
Камеру Fujifilm GFX100S показали на ренд...
Камеру Fujifilm GFX100S показали на рендВ сети появились качественные изображения среднеформатной камеры Fujifilm GFX100S, официальный анонс кото...
Обзор ID-COOLING SE-224-XT Black. Недоро...
Обзор ID-COOLING SE-224-XT Black. НедороСегодня в центре внимания у нас недорогой процессорный кулер башенного типа ID-COOLING SE-224-XT Black. Д...
Samsung Galaxy A32 4G замечен в Geekbenc...
Samsung Galaxy A32 4G замечен в GeekbencКомпания Samsung анонсировала телефон Galaxy A32 5G на европейских рынках, который дебютировал как самый ...
ASUS представила видеокарты серии GeForc...
ASUS представила видеокарты серии GeForcASUS GeForce RTX 30 ROG STRIX White Edition предложит в общей сложности шесть видеокарт, три модели станд...
Gigabyte Radeon RX 6900 XT Gaming OC зас...
Gigabyte Radeon RX 6900 XT Gaming OC засПрофильное издание VideoCardz поделилось рендерами видеокарты Gigabyte Radeon RX 6900 XT Gaming OC. Новин...
Внешний аккумулятор за 45 долларов может...
Внешний аккумулятор за 45 долларов можетZMI - это широко известный бренд аксессуаров для электропитания. Компания недавно представила внешний ZMI...
MSI показала Radeon RX 6800 XT Gaming X ...
MSI показала Radeon RX 6800 XT Gaming X MSI показала Radeon RX 6800 XT в своем фирменном стиле Gaming X TRIO, общий дизайн и охлаждение, имеет бо...
Sony вернет деньги владельцам PS4 и PS5...
Sony вернет деньги владельцам PS4 и PS5Многие геймеры, купив игру Cyberpunk 2077 для своей игровой приставки от компании Sony, были глубоко разо...
В Steam доступна функция теста игр без и...
В Steam доступна функция теста игр без иValve добавляет в Steam функцию, позволяющую разработчикам приглашать людей для тестирования своих игр пр...
HTC Desire 21 Pro 5G стал официальным по...
HTC Desire 21 Pro 5G стал официальным поКомпания HTC официально представила смартфон Desire 21 Pro 5G. ...
Лучший фен. Xiaomi Mijia Water Ion Hair ...
Лучший фен. Xiaomi Mijia Water Ion Hair Как мы уже не раз говорили, выбирать бытовую технику достаточно сложно в последнее время, так как моделей...
Обзор LEXAND LR25. Видеорегистратор с магнитным креплением и GPSОбзор LEXAND LR25. Видеорегистратор с магнитным креплением и GPS
Обзор ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero. Материнская плата для AMD Ryzen 9 5900XОбзор ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero. Материнская плата для AMD Ryzen 9 5900X
Обзор Silicon Power UD70. Быстрый М.2 диск с 5-летней гарантиейОбзор Silicon Power UD70. Быстрый М.2 диск с 5-летней гарантией
Обзор Corsair Katar PRO. Недорогая и легкая мышка с сенсором PixArtОбзор Corsair Katar PRO. Недорогая и легкая мышка с сенсором PixArt
Обзор Lian Li PC-O11 Dynamic Designed by Razer. Корпус для геймеров от геймеровОбзор Lian Li PC-O11 Dynamic Designed by Razer. Корпус для геймеров от геймеров
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor