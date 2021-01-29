Amazon Echo Show 10 доступен для предварительного заказа

Amazon анонсировала Echo Show 10 3-го поколения вместе с Echo и Echo Plus в конце 2020 года. Две модели поступили в продажу, а вот Echo Show 10 компания почему то отложила. Теперь устройство доступен для предварительного заказа в США на Amazon за 249,99 долларов.

Amazon Echo Show 10 отличается улучшенным дизайном. Устройство оснащено уникальным вращающимся дисплеем, который автоматически поворачивается к владельцу, когда он говорит с ним. Дисплей также может отслеживать движения пользователей и держать экран повернутым к ним во время видеозвонков, рецептов или просмотра видео.

Умный гаджет включает в себя 10,1-дюймовый дисплей и тройной динамик, который размещен на вращающемся корпусе, который может вращаться на 360 градусов с помощью бесщеточного двигателя. Спереди находится 13-мегапиксельная камера, которая отслеживает движения и перемещает дисплей в сторону владельца. Эта функция активна только тогда, когда пользователь выполняет действие на устройстве, требующее его внимания. При подаче голосовой команды устройство распознает направление, откуда пришла голосовая команда, и поворачивает дисплей в этом направлении.

Пользователи получают встроенный концентратор умного дома для подключения ваших устройств к Echo Show 10. Умный дисплей поддерживает Spotify, Hulu, Apple Music, Prime Video и Music и многое другое в зависимости от региона.