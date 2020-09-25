Amazon анонсировала новые сетевые маршрутизаторы Wi-Fi 6 Eero

Amazon анонсировала множество новых продуктов, среди которых два новых маршрутизатора Eero.

Это новые Eero 6 и Eero Pro 6. Новые маршрутизаторы поддерживают ячеистую сеть, а также последний стандарт Wi-Fi 6 (802.11ax).

Eero 6

Eero 6 - двухдиапазонный маршрутизатор класса AX1800, работающий от четырехъядерных маршрутизаторов с частотой 1,2 ГГц.

Eero 6 может обеспечивать скорость передачи данных до 575 Мбит/с в сети 2,4 ГГц и до 1200 Мбит/с в сети 5 ГГц. Также Eero 6 оснащен двумя гигабитными портами Ethernet с автоматическим определением скорости. Цена составляет от 129 долларов США за один маршрутизатор, а комплект из трех стоит 279 долларов США.

Eero Pro 6

Eero Pro 6 - это трехдиапазонная сетевая система класса AX4200 с четырехъядерным процессором 1,6 ГГц. Максимальная скорость передачи данных составляет 600 Мбит/с в одной сети 2,4 ГГц, 1200 Мбит/с в одной из сетей 5 ГГц и 2400 Мбит/с во второй сети 5 ГГц, которая обычно зарезервирована для транзитной связи. Eero Pro 6 также выполняет двойную функцию концентратора умного дома Zigbee и может подключать совместимые устройства Zigbee и управлять ими вместе с Alexa.

Один маршрутизатор Eero Pro 6 стоит 229 долларов США, а комплект из трех - 599 долларов США.
Комментарии и отзывы Eero Pro 6
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