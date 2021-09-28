Amazon представила браслет Halo View за 80 долларов

Компания Amazon расширила свой портфель носимых устройств, представив в прошлом году фитнес-браслет Halo без экрана. Сегодня компания анонсировала новую версию (уже с дисплеем) под названием Halo View, которая стоит всего 80 долларов, что заметно дешевле оригинала. Компания также объявила о новых программах под названием Halo Fitness и Halo Nutrition в качестве дополнений к существующей программе подписки Halo. Новый Halo View очень похож на серию Fitbit Charge с цветным экраном AMOLED и тактильной обратной связью. Он будет отображать вашу историю активности, отслеживать тренировки в реальном времени, делать оценки сна, контролировать уровень кислорода в крови и, согласно Amazon, предоставлять «текстовые уведомления и уведомления о перемещении».

Устройство оснащено оптическим пульсометром, датчиком температуры кожи и акселерометром, плюс есть защита от влаги — с устройством вполне можно плавать. Ещё Amazon заявила, что заряда батареи браслета хватит на семь дней, а полная зарядка займет менее 90 минут. Хотя у нас еще нет полной спецификации, в пресс-релизе компании в настоящее время не упоминается встроенный микрофон. Это не только означает, что вы не сможете использовать голосового помощника или диктовать какие-либо ответы на сообщения, но также указывает на то, что производитель просто оставил себе задел на будущее. Да и при такой стоимости проблем с продажами у компании точно не возникнет, ведь 80 долларов это весьма разумная цена.