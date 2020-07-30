Amazon раскрыл дату выхода камеры Olympus OM-D E-M10 Mark IV

Канадский Amazon неожиданно начал принимать предварительные заказы на беззеркальную фотокамеру Olympus OM-D E-M10 Mark IV, которая еще не была представлена официально. Если верить этой торговой площадке, камера будет стоит 675 долларов или около 48800 рублей. Старт продаж намечен на 25 сентября.

По предварительным данным, камера получит матрицу разрешением 20 Мп, 5-осевую стабилизацию с эффективностью в 4.5EV стопа, видоискатель разрешением 2.36 Мп EVF (100% 1.23x), 3-дюймовый поворотный сенсорный экран, 121 точечную контрастную автофокусировку, выдержки от 1/4000 до 1 минуты, режим Live-bulb 30 минут и режим Live composite 3 часа, художественные фильтры, возможность записывать 4K-видео с частотой до 30 кадров в секунду и Full HD до 60 fps, 15 кадров в секунду в режиме S-AF и 6,3 кадра в секунду в режиме следящего автофокуса, корпус с габаритами 121,7:84,4:49 мм и массой с учетом батареи 383г.

Комментарии и отзывы Olympus OM-D E-M10 Mark IV
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