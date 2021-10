Among Us выйдет на Xbox и PlayStation 14 декабря

Innersloth уже несколько месяцев обещает, что в этом году выйдет «Among Us» на Xbox и PlayStation. И теперь компания официально подтвердила что игра выйдет 14 декабря на PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X / S.

Как и версия для ПК, игра Among Us будет включена в Xbox Game Pass на консолях. Игроки PlayStation получат эксклюзивную косметику Ratchet & Clank. В ней будет поддержка кроссплатформенной игры, так что вы сможете играть с друзьями на ПК, Nintendo Switch и мобильных устройствах. Innersloth также представила подробную информацию о физических версиях игры Among Us для PlayStation, Xbox и Switch. Есть несколько версий. Наряду с базовой игрой и со всеми DLC, Crewmate Edition за 30 долларов также включает плакат с картой Скелда, наклейки и голографическую карту. Эта версия появится в Европе 14 декабря, в Японии и Южной Корее двумя днями позже, а затем в США, Канаде и Латинской Америке 11 января.