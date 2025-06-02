Valorant переведут на движок Unreal Engine 5

Компания Riot Games готовится перевести Valorant, свой довольно популярный тактический шутер от первого лица, на движок Unreal Engine 5 уже в июле. Это обновление с Unreal Engine 4 станет частью серии крупных изменений, которые появятся в игре в ближайшие месяцы, включая давно ожидаемую систему повтора, запланированную на сентябрь. С момента запуска беты в 2020 году Valorant работал на Unreal Engine 4, и Riot Games использовала этот движок более десяти лет в различных своих проектах. Обновление на Unreal Engine 5 состоится с выходом патча 11.02 в конце июля и разработчики заверяют, что переход на более свежий движок совершенно не повлияет на привычный геймплей. Визуально игра останется почти такой же, но апгрейд должен улучшить производительность и сделать загрузку патчей быстрее.

Пока неясно, какие ещё возможности даст новый движок, но можно ожидать улучшения моделей персонажей и анимации. Игроки, которые зайдут в игру во время действия патча 11.02, получат в подарок уникальный брелок на оружие в честь перехода на новый движок. Второе важное нововведение в этом году — система повтора, которую фанаты просили с момента релиза. Она появится сначала на ПК с патчем 11.06 в сентябре, а позже выйдет и на консолях. Изначально с помощью повтора можно будет просматривать сыгранные соревновательные матчи, но в будущем Riot планирует добавить поддержку и других режимов. И, конечно, система повтора также поможет эффективнее бороться с читерами и нарушителями.