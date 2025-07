Ready or Not вышла на консолях и уже продалась тиражом 11 млн копий

Пятнадцать дней назад тактический шутер Ready or Not от студии VOID Interactive вышел на консолях, и уже успел достичь впечатляющих результатов. За первые четыре дня после релиза на PlayStation 5 и Xbox Series X|S было продано 1 миллион копий, что довело общие продажи игры (включая ПК-версию) до 10 миллионов. За последующие 11 дней было реализовано ещё миллион копий, благодаря чему общее число продаж за две недели с момента консольного релиза составило 2 миллиона, а совокупный тираж игры с момента запуска на ПК достиг 11 миллионов. Генеральный директор VOID Interactive Хулио Родригес поделился новостью в социальных сетях: «Прежде всего, спасибо игрокам — за вашу активность, стремление и желание наводить порядок в хаосе. Спасибо и команде разработчиков VOID за создание, по нашему мнению, эталонного тактического шутера нашего времени, а также нашим друзьям и партнёрам, помогавшим перенести Ready or Not на консоли».

Однако, несмотря на успешный запуск на PlayStation и Xbox, среди игроков на ПК растёт недовольство. С консольным обновлением в игру были внесены изменения, которые вызвали волну критики со стороны ПК-сообщества. Некоторые пользователи восприняли эти изменения как цензуру, а массовая негативная реакция вылилась в обвал оценок на Steam. Ещё одна причина недовольства — визуальное упрощение игры на ПК, которое, по мнению многих, сделано в угоду консольной версии. Некоторые называют это откровенным графическим даунгрейдом.