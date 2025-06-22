Minecraft в 2025 – не та игра, что была раньше: какой нужен ПК

Minecraft может нагрузить ПК не хуже Cyberpunk 2077 из-за RTX-шейдеров, теней, освещения и HD-текстур. Добавьте к этому масштабные сборки на 100 и более модов, карту на 10 тысяч чанков, собственный сервер и получите проект, которому под силу «уложить» даже мощную игровую систему. В этой статье разберемся, какой нужен ПК, чтобы Minecraft с модами и трассировкой лучей работал стабильно и с высоким FPS.
Minecraft активно использует ресурсы процессора. Вся мощность уходит на:
Чтобы все эти операции обрабатывались быстро и стабильно, компьютеру нужен мощный центральный процессор.
Если производительности процессора будет не хватать вы столкнетесь с фризами, зависаниям, лагами и просадками FPS.
От мощности видеокарты напрямую зависит частота кадров и графические модификации, которые вы сможете установить.
Для «ванильной» версии хватает даже 8 Гб ОЗУ, но, если вы планируете включать трассировку и ставить шейдеры, потребуется минимум 16 Гб. Иначе вы столкнетесь с просадками FPS, фризами и зависаниям. Если вы планируете сильно модифицировать игру и ставить самые требовательные шейдеры, понадобится не менее 32 Гб ОЗУ.
Minecraft без модификаций работает стабильно даже на устаревших жестких дисках. Однако если вы планируете устанавливать текстуры высокого разрешения, то SSD накопитель необходим. Иначе постоянные тормоза не дадут насладиться геймплеем.
Мощные процессоры, видеокарты и большой объем ОЗУ – это не единственное, от чего зависит производительность и комфорт во время игры. Также очень важно качество компонентов и настройка оборудования. Многие проблемы с производительностью возникают из-за Б/У деталей, плохой совместимости элементов или неграмотной сборки.
Крупные и известные компании не совершают этих ошибок. Они выделяются тем, что используют только новые комплектующие, проводят комплексные стресс-тесты и предоставляют настоящую гарантию с технической поддержкой. Так что, выбирая готовый игровой компьютер, стоит обращать внимание не только на мощность, но и на другие аспекты, от которых зависит стабильность работы и долговечность системы.
Нужен ли SSD для Minecraft?
Если вы играете в «ванильную» версию – не критично. Но если у вас установлены HD-текстуры, десятки модов или вы играете в 4K, без SSD будут постоянные подтормаживания, особенно при генерации новых локаций.
Зачем ставить моды на Minecraft?
Моды превращают Minecraft в совершенно другую игру. Они добавляют реалистичную графику, шейдеры с трассировкой лучей, новые биомы, мобов, крафт, магию, технику и даже целые сюжетные кампании. Благодаря модам Minecraft становится намного глубже, красивее и интереснее. Это возможность настроить игру под себя и получить уникальный опыт, который невозможен в «ванильной» версии.
Почему даже мощный ПК может лагать в Minecraft?
Проблема может быть не в железе, а в сборке: перегрев, троттлинг, б/у-комплектующие или некачественная сборка. Лучше выбирать ПК от проверенного производителя, где все компоненты протестированы и грамотно настроены.