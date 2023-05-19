Ampere Computing представила процессоры AmpereOne

Компания Ampere Computing объявила, что процессоры AmpereOne уже находятся в производстве и вскоре будут отправлены своим клиентам. Стоит напомнить, что процессоры AmpereOne разработаны специально для облачных серверов, предоставляя крупным компаниям единое решение для увеличения производительности в облачной среде. Процессор Ampere Altra Max, который доступен на текущий момент, предлагает всего 128 физических ядер, но новое решение производителя куда мощнее. Дело в том, что процессоры AmpereOne будут доступны в конфигурациях от 136 до 192 ядер, так что потенциальный покупатель получает куда более высокую производительность для выполнения сложных задач в облаке — речь про вычисления, обработку поступающей информации, искусственном интеллекте и всё в таком духе.

Правда, стоит сразу уточнить, что потребление энергии для чипов с 192 ядрами AmpereOne составляет 350 Вт, что, безусловно, очень много. Но эти процессоры поставляются с восемью каналами памяти DDR5, что аналогично текущим процессорам Intel Xeon Scalable, но на четыре канала меньше, чем у текущих процессоров AMD EPYC. Более того, эти процессоры поддерживают восемь линий PCI-E 5.0, чего предостаточно для широкополосной передачи и обработки информации. Да, для домашних систем такой процессор не нужен, но в серверных решениях повышение производительности позволит существенно нарастить возможности облачных решений. И крупные компании с центрами обработки данных этого очень хотят.
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