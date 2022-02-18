Ampere и Rigetti ускорят гибридные квантовые вычисления в средах высокопроизводительных вычислений

Ampere Computing и Rigetti Computing сегодня объявили о стратегическом партнерстве для создания гибридных квантово-классических компьютеров. В рамках партнерства, направленного на открытие нового поколения квантовых приложений машинного обучения, процессоры Ampere Altra Max Arm будут объединены с квантовыми процессорами Rigetti Computing (QPU) в облачных средах высокопроизводительных вычислений (HPC). К 2030 году компании надеются получить максимально возможный кусок от рынка квантовых вычислений как услуги (QCaaS), оцениваемого в 26 миллиардов долларов .

Партнерство направлено на разработку гибридных вычислительных устройств, которые можно легко развернуть в центрах обработки данных для ускорения критических областей, таких как изменение климата, термоядерная энергия, количественные финансы, разработка лекарств и материаловедение. Интегрированные решения также предназначены для ускорения обнаружения и развертывания высокопроизводительных алгоритмов машинного обучения. Ожидается, что облачные серверы на базе Ampere Altra Max будут обрабатывать огромные объемы данных, возникающих в результате квантовых рабочих нагрузок, выполняемых на QPU Rigetti.

Как будут интегрированы процессоры Ampere и QPU Rigetti, пока остается загадкой. По крайней мере, часть усилий компаний сосредоточена на ускорении симуляций квантовых вычислений, выполняемых на классических системах. К ним относятся процессоры Ampere Altra Max Arm , которые содержат 128 ядер Arm v8.2+ на чип, работающие на частоте до 3,0 ГГц. Заявление компании о плотности производительности «до 3500 ядер на стойку», вероятно, является одной из причин, по которой Ampere Computing уже добилась нескольких побед в дизайне у клиентов, включая Microsoft и Tencent.