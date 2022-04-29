Анаморфотный объектив Great Joy 50mm T2.9 1.8x оценен в $1280

Китайский производитель Great Joy пополнил ассортимент анаморфотных кинообъективов моделью Great Joy 50mm T2.9 1.8x, которая может составить конкуренцию ранее выпущенному Sirui 50mm T2.9 1.6x. Новинка характеризуется покрытием датчика размером 33:24 мм, вариантами с креплениями Canon EF/RF, PL, Sony E, Leica L и M4/3, углом обзора по горизонтали 27.8 мм, соотношением сторон 2.4:1 в режиме сенсора 4:3, оптической конструкцией из 16 элементов в 12 группах, 11-ти лепестковой диафрагмой, минимальным расстоянием для фокусировки 70 см, ходом кольца фокусировки 270°, кольцами фокусировки и диафрагмы с шестернями 0.8 мод, диаметром под светофильтр 82 мм и отверстием с резьбой 1/4”-20. В рамках краудфандинговой кампании объектив стоит 1280 долларов. На старте розничных продаж 21 мая цена поднимется до 1500 долларов.

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